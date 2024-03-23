У Ірландії через житло для біженців розгорівся конфлікт – Euronews

Безхатьки у Ірландії виступають проти біженців, адже важають, що вони є причиною кризи із житлом

Влада переселила деяких біженців, які спали у наметах у середмісті Дубліна. Критики влади вимагають знайти житло для тисяч безпритульних ірландців, а не опікуватись біженцями. Про це пише Euronews.

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Десятки безхатьків ночують біля Офісу міжнародного захисту у наметах без електрики, водопроводу та каналізації. Вони упевнені, що влада Ірландії приділяє більше уваги біженцям, тоді як 14 тис. інших ірландців є бездомними.

«Це нелегальні мігранти, які шукають безкоштовне житло в Ірландії, але що щодо ірландських бездомних, чому ваші установи про них не дбають? Ні, вас не хвилюють ірландські безхатьки, вас не хвилює ірландський народ, ви тут, тому що ви користуєтеся політичною кон'юнктурою. Нам потрібне житло для ірландських бездомних родин», – заявив один із протестувальників.

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Джед з Ірландії каже, що протягом останніх тижнів склалися жахливі умови. «Ситуація тут дуже погана. Жодних послуг для протестувальників не було, немає туалетів, немає душу. Люди не милися більше тижня, вони не знають, що їм робити, на них лив дощ, намети промокли від дощу і було дуже холодно», – розповів Джед.

Уряд Ірландії знайшов можливість переселити деяких із тих, хто живе у наметах. Однак те, як поводяться з прохачами притулку в Ірландії, викликало лють членів опозиції в парламенті, які звинувачують уряд у розв'язанні культурної війни.

«У ситуації із занедбаністю, порожньою нерухомістю, завищеними цінами, недостатньою кількістю соціального житла, недостатньою кількістю доступного житла для молодих людей, які працюють і хочуть купити свою власну нерухомість, влада влаштувала абсолютний безлад. Вона посилює його, створюючи культурну війну між біженцями та бездомними ірландцями. Для мене це неприйнятно», – заявила депутатка партії People Before Profit Брід Сміт.

Уряд Ірландії заявляє, що робить все можливе, щоб знаходити прохачам притулку житло з доступного фонду, але багато спостерігачів вважають, що погане поводження з біженцями є доказом того, що час відкритих дверей в Ірландії добігає кінця.

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До слова, 14 березня, в Ірландії набули чинності нові правила надання житла і соціальної допомоги для новоприбулих біженців з України. Відтепер новоприбулим українцям надаватимуть тимчасове житло не більше ніж на 90 днів. У центрах розміщення біженців забезпечуватимуть харчуванням, пранням та іншими необхідними послугами. Зміниться також принцип надання фінансової допомоги. Відтепер під час перебування в центрах розміщення українці отримуватимуть щотижневу допомогу в розмірі 38,80 євро (1600 грн) на дорослого та 29,80 євро (1250 грн) на дитину.

Раніше йшлось про те, що влада Ірландії продовжує будувати житло для українських біженців. У графстві Роскоммон планують встановити модульні будинки для майже 700 українців. Нове житло з'явиться у трьох містах.

У графстві Роскоммон планують встановити 167 модульних будинків для розміщення 686 українських біженців. Для цього визначені чотири ділянки – у містах Бойл та Баллахадеррін та Роскоммон. У Баллахадерріні ділянка розташована поруч із приватним будинком для літніх людей. Там планують звести 47 будинків на 206 мешканців. У Бойлі встановлять 50 чотирикімнатних будинки для 200 людей. У Роскоммоні модульне житло розмістять у двох локаціях – загалом для 280 біженців.