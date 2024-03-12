Чи будуть українські біженці залишатись у Німеччині: результати нового опитування

У Німеччині стає все більше молодих жінок та чоловіків з України

Лише п'ята частина біженців з України, які мешкають у Німеччині, планують повернутися до України незабаром

Довга війна має багато наслідків: все більше біженців з України втрачають надії на повернення додому. Про це свідчить неопубліковане раніше дослідження Центру міжнародних інституційних порівнянь і міграційних досліджень Інституту Ifo в Мюнхені. Велика кількість українських біженців, які наразі перебувають у Німеччині, хочуть залишитися в цій країні на тривалий термін. Лише п'ята частина українців планує повернутися до України незабаром. Про це свідчать результати нового опитування, пише mdr.de.

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Дослідники опитували українців з травня 2022 року до січня 2024 року. Результати п'ятої хвилі опитувань ще не опубліковано.

Причиною того, що менше українців сподіваються на повернення в Україну, фахівці називають затяжність війни.

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Влітку 2023 року 21% опитаних біженців говорили, що хочуть повернутися до України. 2022 року таку відповідь давали 46% респондентів. Наразі вже 77% біженців планують залишитися в Німеччині на найближчі два роки. 2% респондентів мають намір переїхати до іншої країни.

«Чим довше продовжуватиметься війна, тим більше людей оселяться в Німеччині, знайдуть тут роботу, пройдуть навчання, розширять соціальні контакти і не захочуть повертатися», – зазначає вфахівець із міграційних досліджень Інституту Ifo у Мюнхені Тетяна Панченко.

Повертатись чи залишатись?

За словами Панченко, багато біженців ставлять своє тривале перебування в Німеччині або повернення в залежність від подальшого розвитку подій в Україні. Загалом 29% біженців можуть уявити собі повернення в Україну, «якщо вони знову почуватимуться там у безпеці». Значний відсоток респондентів (28 %) відповіли «ще не знаю». Однак для більшості (39 %) опитаних біженців було зрозуміло, що вони точно не повернуться в Україну і планують життя за межами країни.

«Після двох років війни майже половина українців не хочуть повертатися», – зазначає фахівець.

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За словами Тетяни Панченко, чимало біженців уже повернулося до України. «Насправді багато біженців уже повернулися. Учасники моїх якісних інтерв’ю часто кажуть, що третина людей, яких вони знають, повернулася», – зазначає Панченко.

Повернення в першу чергу пов'язане з возз'єднанням сім'ї. Але є й інші причини: «Люди не знайшли квартиру або змушені залишити квартиру, в якій раніше проживали. Деяким також важко інтегруватися або їхні діти мають проблеми в школі». Але завжди потрібно враховувати, що «небезпека зберігається на всій території України». Тільки коли закінчиться війна, більше людей повернеться на батьківщину.

Зміни портрету біженця

Результати дослідження показують, що у Німеччині змінюється портрет біженця. Якщо перші два роки приїжджали переважно жінки 30-49 років та діти, то зараз стає більше чоловіків та молодих жінок без дітей. У звіті наголошується, що чоловіки намагаються возз'єднатися зі своїми сім'ями у Німеччині.

За словами дослідниці, серед новоприбулих більше постраждалих від війни та соціально незахищених верств населення. «Ми спостерігаємо зростання кількості постраждалих від війни та соціально незахищених українців. Це означає, що з часом стає більше бідних, безробітних та людей з низьким соціальним статусом», – пояснила Панченко.

Нагадаємо, статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн осіб, які залишили Україну внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такі дані станом на кінець січня 2024 року оприлюднив Євростат.

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Зазначається, основними країнами ЄС, які надали українцям статус тимчасового захисту, були Німеччина (1,27 млн осіб, 29,5% від загальної кількості), Польща (951 560 осіб, 22,1%) та Чехія (381 190, 8,9%).

Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найбільша кількість тих, хто отримував тимчасовий захист на тисячу осіб на кінець січня 2024 року спостерігалася в Чехії (35,2), Болгарії (26,7), Литві (26,4), Естонії (26,2) та Польщі (25,9).