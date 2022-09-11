Газовий терор Путіна: болгарська влада сподівається, що «Газпром» змилується

«Якщо ні – то будемо шукати танкери і поставки у всіх можливих постачальників», – речник уряду

Тимчасовий уряд Болгарії все ще не втрачає надії, що незабаром отримає пропозицію від «Газпрому» щодо відновлення постачання газу. «Газпром» має вести переговори з «Булгаргазом», а зараз повинні вестись переговори на політичному рівні. Однак, очевидно, офіційних зустрічей наразі не відбувається. Так прокоментував ситуацію речник тимчасового уряду Болгарії Антон Кутєв. Про це передає кореспондент «Главкома» у Софії.

Тиждень тому тимчасовий міністр економіки Болгарії Нікола Стоянов заявив, що переговори з російським газовим монополістом, безумовно, ведуться, але він не знає, хто веде переговори. Про проведення переговорів на високому рівні заявив наприкінці серпня й тимчасовий прем'єр-міністр Галаб Донев. У той же час, речник уряду не зміг дати чітку відповідь на запитання про те, хто з болгарського боку веде такі переговори.

«Відмова однієї сторони від переговорів також є частиною переговорів і це щось означає. Я не думаю, що нам відмовили. Відповідь запізнюється. Я сподіваюся, що переговори відбудуться… Якщо ми ввійдемо в переговори, було б добре мати цей варіант. Якщо ні – то будемо шукати танкери і поставки у всіх можливих постачальників», – зазначив Кутєв. За його словами, ймовірно, є якісь попередні етапи, на яких організовуються зустрічі.

«Вони, напевно, ще не сіли за один стіл. Напевно, це станеться, якщо такий буде. Я не думаю, що можливості для переговорів з «Газпромом» вичерпані. Вони можуть відбутись», – додав він.

Нагадаємо, «Газпром» висунув «Булгаргазу» вимогу про оплату за газ у рублях, що порушило б європейські санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну. Після відмови болгарської сторони виконувати російську вимогу, «Газпром» припинив постачання газу до Болгарії. Наприкінці серпня Єврокомісія знову нагадала про вимогу не платити за російський газ в рублях.