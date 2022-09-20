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«Газпром» змушує своїх працівників платити за лікування поранених в Україні – ЗМІ

Надія Клочко
glavcom.ua
«Газпром» змушує своїх працівників платити за лікування поранених в Україні – ЗМІ
Співробітники «Газпрому» перераховують по тисячі рублів на лікування поранених військових
фото з відкритих джерел

Російська компанія бере гроші зі своїх працівників, бо у госпіталях «катастрофічно не вистачає медикаментів» для поранених на війні

Співробітників російської енергокомпанії «Газпром» зобов'язують перерахувати 1000 рублів на допомогу військовим, пораненим під час «спеціальної військової операції» через нестачу медикаментів у лікарнях і госпіталях. Про це повідомляє російська служба «Радіо Свобода» з посиланням на джерела і повідомлення співробітників «Газпрому»

Російське видання зазначає, що в його розпорядженні опинився скриншот повідомлення в месенджері WhatsApp з чату співробітників Ленського відділу охорони ПАТ «Газпром» у Республіці Саха (Якутія).

У ньому співробітників компанії зобов'язують перерахувати 1000 рублів на допомогу військовим, пораненим під час війни в Україні, тому що в місцевих лікарнях і госпіталях «катастрофічно не вистачає медикаментів».

«Шановні колеги, за час проведення спецоперації з'явилося дуже багато військовослужбовців Далекосхідного військового округу, які отримали різного роду поранення і травми. Філія ПАТ «Газпром», Далекосхідне міжрегіональне управління ПАТ «Газпром» у місті Хабаровську, зголосилася надати матеріальну допомогу для закупівлі медикаментів, яких катастрофічно бракує в лікарнях і військових госпіталях.

Необхідно на цей номер телефону здійснити переказ на суму не менше 1000 рублів. Після переказу коштів на той самий номер по WhatsApp необхідно надіслати останні чотири цифри і своє прізвище. Це необхідно зробити, оскільки надалі буде зроблено звіт для керівництва загону про те, скільки людей взяли активну участь у наданні матеріальної допомоги та кількість тих, хто проігнорував це прохання», – йдеться у повідомленні.

«Газпром» змушує своїх працівників платити за лікування поранених в Україні – ЗМІ фото 1

За словами джерела видання, яке надіслало скриншот до редакції, у чаті перебуває близько 100 співробітників загону охорони. Співрозмовник видання зазначив, що подібні чати є і в інших загонів.

«Раніше збір коштів був добровільним, але на постійній основі. Тепер він став добровільно-примусовим», – пояснив чоловік, який попросив не називати його ім'я з міркувань власної безпеки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія почала відправляти на війну викладачів військових училищ. Зокрема, за інформацією Генштабу ЗСУ, на базі 36 окремої мотострілецької бригади 29 загальновійськової армії Східного військового округу, що дислокується в населеному пункті Борзя Забайкальського краю, триває формування чотирьох стрілецьких батальйонів. Комплектування офіцерських посад в зазначених батальйонах здійснюється за рахунок викладачів Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища.

Також стало відомо, що на війну в Україну могли бути завербовані щонайменше 5786 в’язнів із 37 російських колоній, а вивезені до району бойових дій – щонайменше 2036 із них. 

Зазначимо, що триває 209 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку.

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Теги: росія Газпром війна

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