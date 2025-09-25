Головна Світ Економіка
Новий податок на викиди: Данія змусить фермерів стати екологічними

glavcom.ua
Новий податок на викиди: Данія змусить фермерів стати екологічними
Однією з головних перешкод для впровадження нововведень у Данії може стати бюрократія
фото із відкритих джерел

Данія першою у світі запровадить податок на викиди від тваринництва

Данія запровадить перший у світі податок на викиди від тваринництва. Він набуде чинності до 2030 року і, за словами місцевих чиновників, має на меті не стільки збір коштів, скільки стимулювання фермерів до скорочення викидів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Міністр екології Єппе Брюус заявив, що уряд інвестуватиме мільярди крон у технології, які допоможуть фермерам скоротити викиди або компенсувати їх, зменшуючи таким чином розмір податку. Ініціатива має на меті спонукати фермерів до екологічних змін. Податок стягуватиметься з фермерів за кожну тонну еквівалента вуглекислого газу, що викидається в процесі вирощування корів та свиней.

Данія, яка є великим експортером свинини та молочних продуктів, активно інвестує у «зелені» технології для тваринництва. Серед них:

  • Кормові добавки. Уряд закуповує добавку Bovaer від DSM Firmenich AG, яка зменшує виділення метану з відрижки корів – потужного парникового газу.
  • Піроліз. Виділено 10 млрд крон ($1,6 млрд) на технологію розкладання гною, що дозволяє перетворити метан на енергію та добрива.

Данія стала однією з перших країн, яка запропонувала такий податок. Нова Зеландія у 2022 році також анонсувала схожу ініціативу, але відмовилася від неї через два роки після протестів фермерів.

Однією з головних перешкод для впровадження нововведень у Данії може стати бюрократія Європейського Союзу. За словами міністра, повільні процеси схвалення ініціатив у ЄС змушують компанії, що розробляють біопестициди, розглядати можливість перенесення своєї діяльності до США, де регулювання менш суворе.

Нагадаємо, у понеділок, 22 вересня, поліція Данії повідомила, що рух у найбільшому аеропорту країни, розташованому в Копенгагені, повністю зупинено через виявлені безпілотники.

Теги: альтернативна енергетика технології тварини Нова Зеландія Данія

