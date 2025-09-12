Головна Світ Політика
Данія має намір здійснити найдорожчу закупівлю озброєнь в історії країни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Данія активно закуповує системи ППО
фото із відкритих джерел

Данія планує придбати системи протиповітряної оборони європейського виробництва на 58 мільярдів данських крон ($9,11 млрд), що стане найбільшою закупівлею озброєнь в історії країни

Данія може придбати найдорожчу партію озброєнь за всю історію країни, якщо влада прислухається до рекомендацій військових. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Данія планує придбати системи протиповітряної оборони європейського виробництва на 58 мільярдів данських крон ($9,11 млрд), що стане найбільшою закупівлею озброєнь в історії країни, заявив у п'ятницю міністр оборони країни, посилаючись на складну ситуацію з безпекою.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у лютому наказала військовим закуповувати обладнання за принципом «купуй, купуй, купуй» в рамках підготовки до потенційної майбутньої російської агресії в Європі.

Як зазначає телеканал TV2, серед іншого йдеться про вісім наземних систем ППО від європейських виробників. Загальна їхня вартість становить $8,3 млрд. Данські Збройні сили пропонують уряду придбати дві системи великої дальності та шість – середньої.

До слова, задля готовності до зростаючої загрози російської агресії Німеччина має намір збільшити на 100 тис. військовослужбовців чисельність армії. Цю кількість додадуть до існуючих 62 тис. для досягнення нових цілей НАТО. 

Раніше стало відомо, що Швеція, Норвегія і Данія разом дадуть близько п’яти мільярдів норвезьких крон (близько $486 млн) на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні. 

До цього президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні глав держав та урядів Нордично-Балтійської вісімки. 

Нагадаємо, 3 вересня президент України Володимир Зеленський прибув до Данії. Там він зустрівся з премʼєр-міністром Метте Фредеріксен.

