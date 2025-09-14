Головна Світ Політика
Данія прискорить будівництво заводу ракетного палива для України, ігноруючи власні закони

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Уряд Данії хоче пришвидшити будівництво заводу
фото з відкритих джерел

Для швидкого запуску будівництва заводу ракетного палива уряд Данії проігнорує понад 20 різних законів і правил

Уряд Данії, очолюваний міністром оборони Троєльсом Лундом Поульсеном, отримав розширені повноваження для скасування чинних законів, нормативних актів та права громадян на оскарження. Ці можливості будуть використані, якщо проєкт має стратегічне значення для національної оборони або вирішення цивільних надзвичайних ситуацій. Уряд планує скористатися цим правом, щоб пришвидшити будівництво заводу з виробництва твердого ракетного палива для України. Про це пише «Главком» із посиланням на DR.

Згідно з інформацією, українська компанія Ukrainian Fire Point має намір побудувати такий завод у містечку Скридструп, що вироблятиме ключовий компонент для потужних українських ракет. Для швидкого запуску проєкту буде проігноровано понад 20 різних законів і правил, що викликає занепокоєння серед експертів.

Професор адміністративного права Копенгагенського університету Міхаель Гетце назвав такий крок «дуже різким формулюванням відходу від верховенства права». Він підкреслив, що це може стати новою моделлю поведінки для уряду або ж є винятковою ситуацією, викликаною війною в Україні.

Професор Університету Південної Данії Фредерік Вааге висловив здивування кількістю законів, які буде проігноровано. За його словами, він очікував лише одного-двох відступів, а не понад двадцяти. Юридичний аналітичний центр Justitia також підтвердив свої побоювання, зазначивши, що уряд «стирає все з аркуша» та використовує нові повноваження на повну силу, можливо, навіть більше, ніж це необхідно.

Нагадаємо, що раніше українські розробники представили нове далекобійне озброєння – крилаті ракети «Фламінго», здатні уражати цілі на відстані понад 3000 кілометрів. Їх серійне виробництво стартувало у четвер, 14 серпня. 

Згодом анонсувався випуск до 50 одиниць ракет щомісяця. Варто зазначити, що «Фламінго» вдвічі потужніша за Tomahawk. Загалом за даними експертів:

  • дальність польоту – до 3000 км;
  • час у повітрі – понад 4 години;
  • максимальна швидкість – до 950 км/год;
  • крейсерська швидкість – 850–900 км/год;
  • розмах крила – до 6 метрів.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що масове виробництво далекобійної ракети українського виробництва «Фламінго» розпочнеться у грудні-лютому. Він розповідав про успішні її випробування. 

До слова, українські ракети «Фламінго» вразили російські об’єкти в тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапила база російських прикордонників, якими керує Федеральна служба безпеки РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Мілітарний».

За інформацією видання, ударом було вражено прикордонну заставу та базу патрульних катерів поблизу Армянська. Зазначається, що атаку було здійснено ракетами «Фламінго», хоча раніше деякі припускали, що це були «Нептуни».

