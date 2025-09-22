Міжнародний аеропорт в столиці Данії закрито через дрони – Reuters

В районі аеропорту в Копенгагені було помічено від двох до чотирьох великих дронів

У понеділок, 22 вересня, поліція Данії повідомила, що рух у найбільшому аеропорту країни, розташованому в Копенгагені, повністю зупинено через виявлені безпілотники. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами представника поліції, в районі аеропорту було помічено від двох до чотирьох великих дронів.

Згідно з інформацією на X, аеропорт Копенгагена призупинив усі зльоти та посадки о 20:26 за місцевим часом. Через це щонайменше 15 авіарейсів довелося перенаправити в інші аеропорти.

Представник аеропорту підтвердив зупинку руху, але відмовився надавати додаткові коментарі.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин. Президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Естонії є частиною ширшої кампанії Росії з дестабілізації західних держав.

Пізніше президент США Дональд Трамп відреагував на порушення повітряного простору Естонії Росією. Трамп повідомив, що для нього проведуть брифінг щодо цього інциденту і він згодом надасть детальнішу інформацію. Загалом він відповів, що «йому це не подобається».

Своєю чергою Міністерство оборони РФ заявило, що 19 вересня цього року три російські винищувачі МіГ-31 здійснили плановий переліт з Карелії на аеродром у Калінінградську область і при цьому не порушили повітряний простір Естонії. За повідомленням Міноборони, під час польоту російські «літаки не відхилялися від узгодженого маршруту і не порушували повітряний простір Естонії».

До слова, російські винищувачі, які вторглися в повітряний простір Естонії, проігнорували сигнали італійських літаків місії НАТО з патрулювання Балтії. Про це повідомив високопоставлений військовий чиновник Естонії.