Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Міжнародний аеропорт в столиці Данії закрито через дрони – Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Міжнародний аеропорт в столиці Данії закрито через дрони – Reuters
Міжнародний аеропорт Копенгагена в Данії
фото з відкритих джерел

В районі аеропорту в Копенгагені було помічено від двох до чотирьох великих дронів

У понеділок, 22 вересня, поліція Данії повідомила, що рух у найбільшому аеропорту країни, розташованому в Копенгагені, повністю зупинено через виявлені безпілотники. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами представника поліції, в районі аеропорту було помічено від двох до чотирьох великих дронів.

Згідно з інформацією на X, аеропорт Копенгагена призупинив усі зльоти та посадки о 20:26 за місцевим часом. Через це щонайменше 15 авіарейсів довелося перенаправити в інші аеропорти.

Представник аеропорту підтвердив зупинку руху, але відмовився надавати додаткові коментарі.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин. Президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Естонії є частиною ширшої кампанії Росії з дестабілізації західних держав.

Пізніше президент США Дональд Трамп відреагував на порушення повітряного простору Естонії Росією. Трамп повідомив, що для нього проведуть брифінг щодо цього інциденту і він згодом надасть детальнішу інформацію. Загалом він відповів, що «йому це не подобається».

Своєю чергою Міністерство оборони РФ заявило, що 19 вересня цього року три російські винищувачі МіГ-31 здійснили плановий переліт з Карелії на аеродром у Калінінградську область і при цьому не порушили повітряний простір Естонії. За повідомленням Міноборони, під час польоту російські «літаки не відхилялися від узгодженого маршруту і не порушували повітряний простір Естонії».

До слова, російські винищувачі, які вторглися в повітряний простір Естонії, проігнорували сигнали італійських літаків місії НАТО з патрулювання Балтії. Про це повідомив високопоставлений військовий чиновник Естонії.

Теги: аеропорт дрон Данія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уражено Ново-Уфимський НПЗ, який перебуває майже за 1400 кілометрів від України
Після атаки безпілотників загорівся Ново-Уфимський нафтопереробний завод
13 вересня, 16:58
До прийому рейсів готові обидва термінали аеропорту, аеродром і спецтехніка
Росія відкрила аеропорт, який не працював з моменту повномасштабного вторгнення в Україну
11 вересня, 17:32
Княжицький підкреслює, що відсутність реакції НАТО на атаку проти держави-члена може зруйнувати Альянс як оборонний союз
«Це провокація проти Трампа». Нардеп Княжицький пояснив, навіщо РФ пустила дрони в Польщу
10 вересня, 13:25
Рештки російських дронів у Польщі після атаки у ніч на 10 вересня
Макрон вийшов із заявою після атаки російських дронів на Польщу
10 вересня, 11:51
Цієї ночі російські дрони порушили повітряний простір Польщі
Польща нарешті визнала, що її атакували саме російські дрони
10 вересня, 09:48
Причиною тривоги були ворожі дрони
У Києві через загрозу ударних дронів тривога тривала майже дві години
7 вересня, 20:47
Очільники глав держав та урядів говорили про гарантії безпеки для України
Зеленський взяв участь у засіданні Нордично-Балтійської вісімки: деталі
3 вересня, 17:37
Вербування жінок у ПАР демонструє справжнє ставлення Кремля до Африки – як до джерела ресурсів, зокрема людських
Росія масово вербує жінок у ПАР на завод з виробництва дронів. Уряд відреагував
26 серпня, 14:26
Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив факт атаки
Російський Петров Вал вночі атаковано дронами: є влучання по залізничній станції (відео)
23 серпня, 08:59

Соціум

Над військовими обʼєктами Норвегії помічено невідомі дрони – AftonBladet
Над військовими обʼєктами Норвегії помічено невідомі дрони – AftonBladet
Міжнародний аеропорт в столиці Данії закрито через дрони – Reuters
Міжнародний аеропорт в столиці Данії закрито через дрони – Reuters
У Підмосков’ї вантажний літак пролетів над багатоповерхівками на низькій висоті
У Підмосков’ї вантажний літак пролетів над багатоповерхівками на низькій висоті
У Бурятії лікарі видалили пацієнтці здорову нирку через плутанину з аналізами
У Бурятії лікарі видалили пацієнтці здорову нирку через плутанину з аналізами
Безпілотники атакували Москву та Підмосков'я
Безпілотники атакували Москву та Підмосков'я
На Вінниччині чоловік зарізав жінку через ревнощі
На Вінниччині чоловік зарізав жінку через ревнощі

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua