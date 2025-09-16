Головна Нова енергія Новини
Данія показала «сонячні поля» майбутнього: у чому секрет

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Данія показала «сонячні поля» майбутнього: у чому секрет
Вертикальна конфігурація панелей також економить до 26% земельних площ
фото: depositphotos.com

Вчені випробували агровольтаїчну установку для одночасного вирощування врожаю та виробництва електроенергії

Дослідники з Орхуського університету у Данії успішно протестували пілотну установку, яка дозволяє одночасно вирощувати сільськогосподарські культури та виробляти електроенергію на одному й тому ж полі. Ключовим елементом системи є вертикальне розміщення двосторонніх сонячних панелей, які функціонують як «сонячні стіни». Про це повідомляє Tech Xplore, передає «Главком».

За результатами експерименту, врожай пшениці та травосумішей між панелями залишався практично на рівні відкритого поля. Часткове затінення не заважало рослинам, а додатковий ефект захисту від вітру підвищував їхню стійкість. При цьому генерація електроенергії відбувалася у пікові години попиту – вранці та ввечері, що робить її економічно вигіднішою для мережі.

Вертикальні сонячні панелі на полях
Вертикальні сонячні панелі на полях
фото: Aarhus University

Вертикальна конфігурація панелей також економить до 26% земельних площ порівняно з традиційним роздільним розміщенням полів і сонячних станцій. Встановлення потребує менше матеріалів, має нижчий вуглецевий слід і ефективніше витримує вітрове навантаження.

Окрім технічних переваг, така система виявилася більш привабливою естетично. Опитування громадськості з використанням віртуальної реальності показало, що вертикальні «сонячні стіни» сприймаються як сучасні живоплоти і гармонійно вписуються у ландшафт, на відміну від звичайних сонячних парків.

Експерти сподіваються, що результати дослідження стимулюватимуть розвиток агровольтаїки та безшовну інтеграцію сонячної енергетики без зменшення площ сільськогосподарських земель.

Нагадаємо, що вчені Центру геологічних наук імені Гельмгольца виявили, що області всередині гірських хребтів, де глибокі мантійні породи залягають близько до поверхні, є перспективними місцями для виробництва природного водню.

Між тим, сінгапурський стартап Flint розробила паперові батареї, які обіцяють стати дешевшою, безпечнішою та екологічнішою альтернативою літій-іонним акумуляторам.

Крім того, британські інженери запустили перший у світі двигун, що працює на рідкому азоті. 

Сьогодні, 04:15

