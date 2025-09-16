Данія показала «сонячні поля» майбутнього: у чому секрет

Вчені випробували агровольтаїчну установку для одночасного вирощування врожаю та виробництва електроенергії

Дослідники з Орхуського університету у Данії успішно протестували пілотну установку, яка дозволяє одночасно вирощувати сільськогосподарські культури та виробляти електроенергію на одному й тому ж полі. Ключовим елементом системи є вертикальне розміщення двосторонніх сонячних панелей, які функціонують як «сонячні стіни». Про це повідомляє Tech Xplore, передає «Главком».

За результатами експерименту, врожай пшениці та травосумішей між панелями залишався практично на рівні відкритого поля. Часткове затінення не заважало рослинам, а додатковий ефект захисту від вітру підвищував їхню стійкість. При цьому генерація електроенергії відбувалася у пікові години попиту – вранці та ввечері, що робить її економічно вигіднішою для мережі.

Вертикальні сонячні панелі на полях фото: Aarhus University

Вертикальна конфігурація панелей також економить до 26% земельних площ порівняно з традиційним роздільним розміщенням полів і сонячних станцій. Встановлення потребує менше матеріалів, має нижчий вуглецевий слід і ефективніше витримує вітрове навантаження.

Окрім технічних переваг, така система виявилася більш привабливою естетично. Опитування громадськості з використанням віртуальної реальності показало, що вертикальні «сонячні стіни» сприймаються як сучасні живоплоти і гармонійно вписуються у ландшафт, на відміну від звичайних сонячних парків.

Експерти сподіваються, що результати дослідження стимулюватимуть розвиток агровольтаїки та безшовну інтеграцію сонячної енергетики без зменшення площ сільськогосподарських земель.

