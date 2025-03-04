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«Треба копати». Лукашенко взявся шукати у Білорусі рідкісноземельні метали

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Треба копати». Лукашенко взявся шукати у Білорусі рідкісноземельні метали
Лукашенко звернув увагу, що геологорозвідка в країні розвинена недостатньо
фото з відкритих джерел

Лукашенко: «Може, у нас не менше, ніж в інших? Це майбутнє. Треба копати, треба дивитися, що є в нас у землі»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав розпочати пошук рідкісноземельних металів у країні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Лукашенка для «Белта».

«Найактуальніша тема. Через відомі обставини зараз у всього світу на слуху тема видобутку рідкоземельних матеріалів. Кажуть, що у нас у відвалах (насип на земляній поверхні із пустих порід - «Главком») є рідкоземельні мінерали. Треба розвідати і решту: і хімія, і нафта, і газ, та інше. Я ставив відповідне завдання перед відповідним міністром», – сказав самопроголошений глава держави.

Лукашенко звернув увагу, що геологорозвідка в країні розвинена недостатньо, перебуває на низькому рівні, а тематика пошуку рідкісноземельних металів «випадає» з поля зору вітчизняних фахівців.

«Рідкісноземельні метали вимовляє тільки Трамп у Сполучених Штатах Америки. Ви над цим поки що не замислювалися. Їх багато не буває в землі. Може, у нас не менше, ніж в інших? Це майбутнє. Треба копати, треба дивитися, що є в нас у землі» – поставив питання перед фахівцями глава держави.

Раніше Кремль запропонував адміністрації Дональда Трампа угоду щодо російських природних ресурсів. «Росія вважає, що американські нафтові компанії можуть повернутися в країну, а крім того, зацікавлені у спільних зі США проєктах в Арктиці», – заявив перед початком переговорів у Саудівській Аравії глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Згодом Центр протидії дезінформації пояснив, що виснажена війною Російська Федерація змушена пропонувати свої ресурси сильнішим геополітичним гравцям в обмін на підтримку. За словами Коваленка, Кремль розпродує національне багатство, бо всі інші ресурси російський диктатор Володимир Путін уже витратив на війну проти України. 

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського під час якої розгорілася справжня суперечка, а Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру». 

Згодом стало відомо, що Зеленський та Трамп не підписали угоду щодо рідкісноземельних мінералів.

Як відомо, перед візитом міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що угода між Україною та Сполученими Штатами щодо корисних копалин уже готова. Усі деталі узгоджені, і залишається лише підписати документ.

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Теги: нафта Білорусь Олександр Лукашенко президент дорогоцінні метали

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