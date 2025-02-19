На перемовинах в Саудівській Аравії РФ та США обговорювали економічні відносини між країнами

Кремль запропонував адміністрації Дональда Трампа угоду щодо російських природних ресурсів. Про це повідомляє The Mosсow Times.

«Росія вважає, що американські нафтові компанії можуть повернутися в країну, а крім того, зацікавлені у спільних зі США проєктах в Арктиці», – заявив перед початком переговорів у Саудівській Аравії глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

За словами Дмитрієва, одного з трьох делегатів, обраних диктатором Володимиром Путіним для зустрічі з американцями в Ер-Ріяді, у Москві вважають «важливим відновлення економічного співробітництва зі США».

У великих нафтових компаній зі Штатів у Росії був нібито «дуже успішний бізнес», сказав Дмитрієв: «Ми віримо, що в якийсь момент вони повернуться, тому що чому б вони стали відмовлятися від можливості доступу до російських природних ресурсів, яку давала їм Росія?» За його словами, американські компанії нібито втратили $300 млрд від санкцій проти Росії.

Прикметно, що нещодавно оглядач Bloomberg Хав'єр Блас, який посилається на дані Геологічної служби США, заявив, що в Україні нібито немає великих родовищ корисних копалин, тому інтерес президента США Дональда Трампа до українських надр не має підстав.

«Це мене дуже здивувало. Як мені відомо, в Україні немає значних родовищ корисних копалин, окрім кількох невеликих шахт зі скандієм. Геологічна служба США не вказує на наявність значних запасів у країні, і жодна інша база даних, яку зазвичай використовують у гірничодобувному бізнесі, цього не підтверджує», – зазначив Блас.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона. Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова.

Так, Зеленський наголосив на необхідності включення до угоди положень про гарантії безпеки для України. «Питання ж не в тому, що просто забрати ресурс – тобто питання в тому, що ти інвестуєш, щоб без цього ресурсу щось було. Ми не країна сировини. І мені здається, що цей момент, що ми не країна сировини, він повинен чітко бути відображений в документі», – сказав Зеленський.

Згодом стало відомо, що запропонована США угода передбачає контроль Вашингтона над мінеральними та нафтогазовими ресурсами, портами та іншою інфраструктурою. Адміністрація Трампа хоче, щоб США забирали 50% від поточних доходів, які отримує Україна від видобутку ресурсів, а також 50% від вартості всіх нових ліцензій на видобуток ресурсів, виданих третім особам.