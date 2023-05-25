Простій суден у чергах «зернового коридору»: названо збитки України

Україна постачає половину експорту агропродукції через морські порти, які працюють у межах «зернової ініціативи»

Російська сторона не приймає планів та умов України щодо формування черговості перевірок суден

Україна зазнала понад мільярд доларів збитків через простій суден у чергах «зернового коридору». Про це розповів президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов, передає пресслужба асоціації.

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«Це ті гроші, які не отримали українські сільгоспвиробники. Це ті гроші, які трейдери заплатили власникам суден за те, що кораблі стояли дуже довго в черзі», – наголосив він.

Горбачьов зазначив, що російська сторона не приймає планів та умов України щодо формування черговості перевірок суден, які стоять у черзі, а це не дає змоги портовим терміналам працювати ритмічно.

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Україна постачає половину експорту агропродукції через морські порти, які працюють у межах «зернової ініціативи». За словами Горбачьова, зупинка роботи порту «Південний» та виключення його із угоди стали «черговою перемогою РФ у торгах», що відбуваються під час перемовин у Стамбулі. На його думку, росіяни маніпулюють даними та намагаються внести будь-яку «турбулентність» у переговори.

Наразі питання з експортом української сільгосппродукції з порту остаточно не вирішено.

Раніше генсек ООН повідомив, як зернова угода вплинула на глобальний ринок продовольства.