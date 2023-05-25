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Простій суден у чергах «зернового коридору»: названо збитки України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Простій суден у чергах «зернового коридору»: названо збитки України
Україна постачає половину експорту агропродукції через морські порти, які працюють у межах «зернової ініціативи»
фото ілюстративне

Російська сторона не приймає планів та умов України щодо формування черговості перевірок суден

Україна зазнала понад мільярд доларів збитків через простій суден у чергах «зернового коридору». Про це розповів президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов, передає пресслужба асоціації.

«Це ті гроші, які не отримали українські сільгоспвиробники. Це ті гроші, які трейдери заплатили власникам суден за те, що кораблі стояли дуже довго в черзі», – наголосив він.

Горбачьов зазначив, що російська сторона не приймає планів та умов України щодо формування черговості перевірок суден, які стоять у черзі, а це не дає змоги портовим терміналам працювати ритмічно.

Україна постачає половину експорту агропродукції через морські порти, які працюють у межах «зернової ініціативи». За словами Горбачьова, зупинка роботи порту «Південний» та виключення його із угоди стали «черговою перемогою РФ у торгах», що відбуваються під час перемовин у Стамбулі. На його думку, росіяни маніпулюють даними та намагаються внести будь-яку «турбулентність» у переговори.

Наразі питання з експортом української сільгосппродукції з порту остаточно не вирішено.

Раніше генсек ООН повідомив, як зернова угода вплинула на глобальний ринок продовольства.

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Теги: втрати зерно Україна

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