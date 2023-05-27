Реалізація Чорноморської зернової угоди: Росія не дотримується заявлених обіцянок

Угода охоплює три українські порти, але з 29 квітня жодному судну не було дозволено заходити в порт «Південний»

Повноцінну реалізацію Чорноморської зернової угоди досі не забезпечено, попри заяви Росії про продовження її дії. Про це пише Reuters.

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В ООН заявили, що разом з Туреччиною «тісно співпрацюють з іншими сторонами з метою відновлення повноцінної роботи... й усунення всіх перешкод, які заважають операціям і обмежують сферу дії ініціативи».

Україна звинуватила Росію в тому, що та фактично викреслила порт «Південний» з Чорноморської угоди. РФ зі свого боку скаржиться, що не може експортувати аміак трубопроводом до порту «Південний» відповідно до домовленостей з Туреччиною та ООН.

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26 травня, у п'ятницю в ООН підтвердили, що експорт добрив, у тому числі аміаку, «поки що» не здійснювався.

Загалом сьогодні переходу в українські порти очікують 54 судна. Спільний координаційний центр (СКЦ), до якого входять представники України, Туреччини, ООН та РФ отримав 11 заявок для реєстрації.

Минулого тижня повідомлялося, що Київ розгляне можливість дозволити російському аміаку транзит через свою територію для експорту, якщо чорноморську зернову угоду буде розширено, включивши більше українських портів і ширший асортимент товарів.

Раніше повідомлялося, що ООН бере участь у гуманітарному розмінуванню в Україні, яке дозволить фермерам відновити діяльність у прифронтових регіонах.