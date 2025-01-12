У Франції лоб в лоб зіткнулися два швидкісних трамваї, десятки людей постраждали

Наразі відомо про 50 потерпілих

Біля вокзалу місті Страсбург у Франції 11 січня зіткнулися два трамваї. Рух перекрито, кілька десятків людей зазнали поранень. Про це пише Le Figaro.

Трамваї зіткнулися в тунелі, що веде до зупинки міського вокзалу. Відомо про 50 потерпілих. Bсього учасниками ДТП стали близько 100 людей. 15 – ушпиталені.

Правоохоронці та рятувальники закликали уникати місця зіткнення, аби не перешкоджати екстреним службам. Рух трамваїв перервано в обох напрямках вокзалу. Також повідомляється, що мобілізовано численні ресурси. Зазначається, наслідки зіткнення ліквідують 130 пожежників і цивільна охорона.

Очільниця міста прибула на місце події і перебуває поруч з постраждалими і рятувальниками. Вона подякувала спецслужбам за їхні зусилля. Жанна Барсегян поінформувала, що в потерпілих виявили переломи, порізи, удари шиї, але життю жодного нічого не загрожує.

Як повідомляє телеканал BFMTV, аварія сталася о 15:30 за місцевим часом. За попередньою інформацією від пожежників, один з трамваїв їхав неправильною колією та в лоб зіткнувся з іншим транспортним засобом, коли той стояв.

Нагадаємо, в Амбарли, одному з найбільших портів Туреччини, перекинувся контейнеровоз, екіпаж евакуювали.

До слова, у американському місті Балтімор, вантажне судно знесло автомобільний міст. Відео інциденту потрапило до соцмережі. В одному із найбільших морських промислових портів США великий контейнеровоз зіткнувся з мостом. Як видно на оприлюднених кадрах, контейнеровоз врізався в одну з опор, після чого трикілометровий міст Френсіса Скотта Кі впав у воду. Ймовірно, у цей момент мостом проїжджали авто. Нині на місці працюють рятувальники.