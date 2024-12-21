Прем’єр Іспанії розповів, чи його країна відправлятиме миротворців до України

Деякі партнери України підпримуютьрозміщення миротворчої місії на території України у разі припинення вогню

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що його країна не має наміру направляти в Україну своїх миротворців після завершення війни. Про це пише Politico.

«Ми не бачимо розгортання іспанських військ на українській землі», – заявив Санчес.

Нагадаємо, французький президент Еммануель Макрон винесе на обговорення на саміті лідерів Євросоюзу 18-19 грудня питання розміщення миротворчої місії на території України у разі припинення вогню та досягнення миру між Україною та Росією.

Раніше президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що європейським лідерам потрібно обережно підходити до питання миротворчої місії в Україні та не квапитися із нею.

На думку президента Фінляндії, миротворча операція є нереалістичною через небезпеку ескалації конфлікту з Росією та масштабність необхідних військових ресурсів. Потенційна миротворча операція потребуватиме величезної кількості військових сил.

До слова, Італія готова взяти участь у можливій миротворчій місії в Україні після того, як закінчаться бойові дії. Натомість Польща може відправити в Україну миротворців тільки під егідою НАТО.