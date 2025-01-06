В Україні з'явиться нове свято

Зеленський встановив День Державної спеціальної служби транспорту

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 5 лютого Днем Державної спеціальної служби транспорту. Про це йдеться в указі президента №14/2025.

«Ураховуючи значний внесок Державної спеціальної служби транспорту у забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в особливий період, а також виконання завдань щодо технічного прикриття, відбудови на об’єктах національної транспортної системи України, інших завдань, пов’язаних із участю в обороні держави, постановляю: Установити в Україні День Державної спеціальної служби транспорту, який відзначати щороку 5 лютого», – йдеться у документі.

Державна спеціальна служба транспорту (ДССТ) – це спеціалізований державний орган України, який забезпечує безпеку та функціонування транспортної інфраструктури, особливо в умовах надзвичайних ситуацій, війни або інших криз.

Основні функції ДССТ:

обслуговування і ремонт транспортної інфраструктури;

реагування на надзвичайні ситуації;

охорона інфраструктури;

евакуаційні заходи.

Державна спеціальна служба транспорту підпорядковується Міністерству оборони України. Виконує завдання як у мирний час, так і в умовах воєнного стану. До складу служби входять спеціалізовані підрозділи, які мають власну інженерну техніку та фахівців різного профілю.

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