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Зеленський візьме участь у Давоському форумі: названо дату

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський візьме участь у Давоському форумі: названо дату
Очікується, що президент України має прибути у Давос 21 січня
фото з відкритих джерел

У заході візьмуть участь представники понад 130 країн світу

Президент України Володимир Зеленський має особисто взяти участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Захід триватиме з 20 по 24 січня. Про це заявив президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде, пише SRF.

За словами Бренде, в заході візьмуть участь представники понад 130 країн світу, серед них – понад 60 глав держав та урядів і понад 1600 представників ділових кіл.

Водночас обраний президент США Дональд Трамп не буде фізично присутній на заході, але приєднається до нього онлайн і виступить з промовою у четвер, 23 січня.

Також Бренде розповів, що у Давосі ближче до кінця тижня очікують представників нової адміністрації Трампа.

Очікується, що президент України Володимир Зеленський має прибути у Давос у вівторок, 21 січня. Серед інших європейських лідерів – президентка Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 16 січня 2024 року президент Володимир Зеленський також відвідував Всесвітній економічний форум у Давосі. Зокрема, Зеленський виступав зі спеціальним зверненням. Під час промови очільник нашої держави заявив, що російська агресія стосується не лише України.

До слова, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не поїде до Києва у п'ятницю, 17 січня, на запрошення президента України Володимира Зеленського, щоб обговорити транзит газу.

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Теги: форум в давосі Володимир Зеленський президент Швейцарія

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