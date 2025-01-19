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Франція не може приборкати бідність – Le Monde

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Франція не може приборкати бідність – Le Monde
На вулицях Парижа часто можна зустріти безхатьків
фото із відкритих джерел

Майже 15% населення Франції перебувають за межею бідності

Близько 40% населення заморських територій Франції живуть за межею бідності. Про це йдеться у статті французької газети Le Monde під назвою «Бідність у Франції перестала скорочуватися 20 років тому, і з того часу спостерігається її зростання».

У статті йдеться про те, що в континентальній Франції 9 млн людей живуть у злиднях. Це становить 14,4% населення. Проте з урахуванням заморських територій це число сягає 10 млн. 

Населення заморських територій Франції складає близько 2,6 млн. осіб, з яких близько 40% перебувають за межею бідності.

У статті наголошується, що незважаючи на щорічні відрахування близько 51 млрд євро на боротьбу із бідністю та зусилля сотень тисяч добровольців по всій країні, ситуація залишається критичною. Згідно з даними Національного інституту економічних досліджень та статистики Франції, опублікованими у липні 2024 року, зниження рівня бідності припинилося 20 років тому, і з того часу тільки зростає. Автори статті пов'язують ситуацію з відсутністю комплексного підходу до боротьби з бідністю.

Нагадаємо, державний борг Франції досяг рекордно великої позначки за історію держави. За нинішнього президента країни Еммануеля Макрона борг зріс на 12%. Раніше газета Le Monde повідомила, що держборг Франції досяг рівня 3,3 трлн євро, що становить 113,7% ВВП.

До слова, Британія і Франція ведуть переговори про відправку миротворчих військ до України. Британський прем'єр Кір Стармер і французький президент Еммануель Макрон розглядають можливість відправки солдатів на Україну у якості миротворчих сил після будь-якої потенційної угоди про припинення війни. 

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Теги: Франція Еммануель Макрон чоловік населення переговори

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