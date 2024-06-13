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Партнери G7 нададуть Україні понад $1 млрд: на що підуть кошти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Партнери G7 нададуть Україні понад $1 млрд: на що підуть кошти
Під час Міжнародної конференції з відновлення України 2024 у Берліні відбулося засідання високого рівня Координаційної групи G7+ з надання допомоги енергосектору України
фото: Міненерго

Понад 70 мільйонів євро нових грантових внесків надійдуть до Фонду підтримки енергетики України

Партнери групи G7+ нададуть допомогу енергетичному сектору України на суму понад 1 мільярд доларів. Про це повідомило Міністерство енергетики за підсумками засідання з надання допомоги енергосектору в межах Міжнародної конференції з відновлення України 2024 у Берліні. 

«Партнери G7+ зазначили про додаткову допомогу енергетичному сектору на суму понад 1 мільярд доларів США після останніх атак, а саме понад 70 мільйонів євро нових грантових внесків до Фонду підтримки енергетики України, 500 мільйонів доларів нового фінансування від США для підтримки енергетичного сектору, 300 мільйонів євро додаткового фінансування від ЄБРР (Європейського банку реконструкції та розвитку, – «Главком»), щонайменше 47 мільйонів доларів додаткового гранту від Світового банку та донації у формі гуманітарної допомоги від держав-членів ЄС», – йдеться в повідомленні.

Учасники засідання, серед яких були присутні держсекретар МЗС Німеччини Сюзанне Бауман, заступник держсекретаря США Джеффрі Пайєтт, директор секретаріату енергетичного співтовариства Артур Лорковський, генеральний директор IRENA Франческо Ла Камера, засудили російські атаки на українську енергетику. Вони закликали притягнути до відповідальності тих, хто причетний до цих атак на критичну інфраструктуру, які мають руйнівний вплив на життя цивільного населення.

Нагадаємо, що для України надзвичайно важливим питанням є відновлення всіх енергетичних обʼєктів до зими цього року, заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні.

Як повідомлялося, ліміти світла з 24 червня встановлюватимуть по-новому. З 24 червня з доступної електроенергії буде відніматися обсяг електрики, який йде на критичну інфраструктуру, а до областей будуть доводитися нові ліміти для населення. 

До слова, раніше Кабінет міністрів України дав завдання органам державної влади щодо зменшення споживання електроенергії. Шмигаль зазначив, що уряд рекомендує правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі – обмежити вуличне освітлення.

Як повідомлялося, у ніч на 11 червня президент України прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів із Федеральним канцлером Олафом Шольцом. З ним президент України говоритиме про подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО, спільне виробництво озброєнь. Також вони скоординують позиції

До слова, НЕК «Укренерго» залучило €30,4 млн від уряду Німеччини для підвищення надійності роботи української енергетичної інфраструктури.

Читайте також: Зеленський у Берліні назвав найбільшу стратегічну перевагу окупантів 
Теги: енергетика фінансування електроенергія Велика сімка

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