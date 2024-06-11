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Зеленський прибув до Німеччини для переговорів із Шольцом

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський прибув до Німеччини для переговорів із Шольцом
З Олафом Шольцом Володимир Зеленський говоритиме про подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО, спільне виробництво озброєнь
фото: Офіс президента

Зеленський також зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та президентом Бундестагу Бербель Бас

11 червня президент України прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів із Федеральним канцлером Олафом Шольцом. Про це повідомляє Володимир Зеленський.

«URC2024 об’єднає уряди, десять із яких – на рівні прем’єр-міністрів, компанії та організації для допомоги Україні. В умовах російського повітряного терору термінові рішення для української енергетики будуть нашим основним пріоритетом», – йдеться у повідомленні.

З Олафом Шольцом президент України говоритиме про подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО, спільне виробництво озброєнь. Також вони скоординують позиції напередодні Саміту миру, саміту Європейської ради та саміту НАТО.

Зеленський також зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та президентом Бундестагу Бербель Бас, відвідає військову базу, де проходять навчання українські військові.

Теги: Олаф Шольц Володимир Зеленський Німеччина Україна переговори

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