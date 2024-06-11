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Енергетична тривога. Зеленський представив партнерам план відновлення генерації до зими

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Енергетична тривога. Зеленський представив партнерам план відновлення генерації до зими
Україна потребує обладнання із зупинених електростанцій міжнародних партнерів
фото з відкритих джерел

Українська влада планує реалізувати швидке та недороге відновлення усіх енергетичних обʼєктів

Для України надзвичайно важливим питанням є відновлення всіх енергетичних обʼєктів до зими цього року. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні.

«У короткій перспективі, ми повинні реалізувати швидке та недороге відновлення усіх енергетичних обʼєктів, які можливо зараз відновити. Дуже важливо зробити це зими, протягом наступних 3-4 місяців. Ми знаємо, як це забезпечити. Від наших партнерів ми просимо обладнання з ваших зупинених електростанцій та пряму фінансову підтримку. Це дозволить відреагувати на ситуацію тут і зараз», – заявив Зеленський.

Президент також наголосив на важливості децентралізованої газової генерації в Україні.

«Ми маємо зберегти нормальне життя в Україні. Ще один важливий елемент – високоефективна децентралізована маневрова газова генерація, яка розв'яже питання дефіциту енергії сьогодні. Завтра буде переведена на водень і балансуватиме нову зелену енергетику. Саме в цій галузі європейські та німецькі компанії є лідерами. Вже у цій галузі в нас є план, як збудувати до 1 ГВт потужності вже цьогоріч», – додав він.

Нагадаємо, ліміти світла з 24 червня встановлюватимуть по-новому. З 24 червня з доступної електроенергії буде відніматися обсяг електрики, який йде на критичну інфраструктуру, а до областей будуть доводитися нові ліміти для населення. Про це в ефірі «Київ24» розповів радник прем’єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко.

До слова, раніше Кабінет міністрів України дав завдання органам державної влади щодо зменшення споживання електроенергії. Шмигаль зазначив, що уряд рекомендує правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі – обмежити вуличне освітлення.

Як повідомлялося, у ніч на 11 червня президент України прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів із Федеральним канцлером Олафом Шольцом. З ним президент України говоритиме про подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО, спільне виробництво озброєнь. Також вони скоординують позиції

До слова, НЕК «Укренерго» залучило €30,4 млн від уряду Німеччини для підвищення надійності роботи української енергетичної інфраструктури.

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Теги: президент Володимир Зеленський відключення енергетика електроенергія

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