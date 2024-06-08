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Гендиректор ДТЕК Тімченко став одним з найкращих керівників України у 2024

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Гендиректор ДТЕК Тімченко став одним з найкращих керівників України у 2024
Очільника ДТЕК Тімченка визнано одним з найкращих керівників України у 2024
фото: ДТЕК

«Ніколи раніше на долю керівників підприємств і компаній не випадало так багато випробувань»

Генерального директора компанії ДТЕК Максим Тімченко визнано одним з найкращих топменеджерів України 2024 року. 

Як зазначають автори рейтингу, керувати бізнесом під час війни – завдання для сміливих та досвідчених. Рятувати компанії та людей, формувати нові плани розвитку, ухвалювати антикризові рішення, шукати шляхи та вірити у перемогу – лише деякі важливі для сучасних управлінців місії.

«Ніколи раніше на долю керівників підприємств і компаній не випадало так багато випробувань, як у 2022, 2023 та, звісно, і у 2024 році також. Агресія Росії, окупація регіонів, а разом з тим і виробничих потужностей, багатомільйонні, а подекуди і багатомільярдні втрати через влучання внаслідок обстрілів ЗС РФ», – наголошують в рейтингу.

Зазначається, що енергетика України переживає надскладні випробування, бо Росія не припиняла обстріли інфраструктури, внаслідок чого ремонтів та нового обладнання потребували і мережі, і електростанції.

Видання підкреслює, що за оцінкою експертів 2024 рік стане для енергетиків набагато важчим за попередні.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 180 разів.

Теги: енергетика ДТЕК бізнес

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