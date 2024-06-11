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Зеленський у Берліні назвав найбільшу стратегічну перевагу окупантів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський у Берліні назвав найбільшу стратегічну перевагу окупантів
Зеленський виступив на Ukraine Recovery Conference 2024
фото скріншот відео

Президент подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за передачу Україні ще однієї системи ППО

Найбільшою стратегічною перевагою ворога на фронті над Україною є перевага в небі. Єдина відповідь на це – системи ППО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024.

«Ми можемо виганяти російську армію з нашої землі, ми виграли для України Чорне море і довели, що завдяки сучасним системам ППО, ми можемо знищувати будь-які російські ракети і дрони. Що при цьому ключове? Уміння позбавляти Росію тієї, чи іншої переваги. Станом на тепер найбільша російська стратегічна перевага над Україною – це перевага в небі. Це ракетний і бомбовий терор, який допомагає російським військам просуватися на землі, а російській ненависті руйнувати життя. Лише керованих авіабомб щоденно – до сотні», – заявив президент.

Президент подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за передачу Україні ще однієї системи ППО.

Також глава держави зазначив, що Україна в короткій перспективі повинна реалізувати швидке та недороге відновлення усіх енергооб’єктів, які можливо зараз відновити. Це планується виконати до настання зими. 

«У короткій перспективі ми повинні реалізувати також швидке та недороге відновлення усіх енергооб’єктів, які можливо зараз відновити. До зими. Це так важливо, до зими, протягом наступних 3-4 місяців. Ми знаємо, як це забезпечити, а від вас просимо обладнання з ваших зупинених електростанцій та пряму фінансову підтримку. Це дозволить відреагувати на ситуацію тут і зараз», –сказав Зеленський.

Як повідомлялося, у ніч на 11 червня президент України прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів із Федеральним канцлером Олафом Шольцом. З ним президент України говоритиме про подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО, спільне виробництво озброєнь. Також вони скоординують позиції напередодні Саміту миру, саміту Європейської ради та саміту НАТО.

Також президент Зеленський затвердив склад делегації на Конференцію з відновлення у Берліні.

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Теги: Володимир Зеленський Берлін Олаф Шольц

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