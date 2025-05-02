Reuters припустило, коли зʼявиться перший прибуток від угоди про копалини
Сім з 24 потенційних гірничодобувних проєктів стосуються територій, які окуповані Росією
Фінансова віддача від угоди між Україною і США з видобутку корисних копалин, імовірно, стане можливою через десять або більше років. Як передає «Главком», про це йдеться в публікації Reuters.
Зазначається, що інвестори стикатимуться з певними складнощами в її реалізації.
Розробка стратегічно важливих корисних копалин у країнах з розвиненим гірничодобувним сектором, таких як Канада і Австралія, займає від 10 до 20 років, заявили в четвер консультанти з гірничодобувної галузі консалтингової компанії Benchmark Minerals Intelligence.
Більшість родовищ в Україні достатньо не досліджені. Крім того, енергетика і транспорт мають значні проблеми через повномасштабне російське вторгнення, а майбутня безпека не гарантована.
Зазначається, що до повномасштабного вторгнення Україна не поспішала з видачею нових ліцензій на видобуток природних ресурсів. За даними Державної служби геології та надр України, з 2012 по 2020 рік було видано близько 20 ліцензій на видобуток нафти й газу, 1 – на графіт, 1 – на золото, 2 – на марганець і 1 – на мідь. Загалом в Україні 3482 чинні ліцензії.
Сім з 24 потенційних гірничодобувних проєктів, визначених Benchmark, стосуються територій, які окуповані Росією. Ідеться про видобуток літію, графіту, рідкоземельних мінералів, нікелю й марганцю.
Нагадаємо, Кабінет міністрів опублікував угоду між урядами України та США про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.
Зазначимо, що Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови.
«Спільно із міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписала угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна», – написала Юлія Свириденко.
Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу.
Бессент дав зрозуміти, що мінеральна угода є чітким знаком політичної налаштованості Вашингтона на підтримку українського суверенітету.
Як зазначив Зеленський, укладання угоди є першим результатом його розмови з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані.
Також ми писали, що угода між Україною та США про надра стосується 57 мінералів. Підписаний у Вашингтоні документ встановлює політичні параметри співпраці, але чимало деталей будуть прописані у наступній, «технічній угоді».
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