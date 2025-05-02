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Reuters припустило, коли зʼявиться перший прибуток від угоди про копалини

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Reuters припустило, коли зʼявиться перший прибуток від угоди про копалини
Інвестори стикатимуться з певними складнощами в реалізації угоди
фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Сім з 24 потенційних гірничодобувних проєктів стосуються територій, які окуповані Росією

Фінансова віддача від угоди між Україною і США з видобутку корисних копалин, імовірно, стане можливою через десять або більше років. Як передає «Главком», про це йдеться в публікації Reuters.

Зазначається, що інвестори стикатимуться з певними складнощами в її реалізації.

Розробка стратегічно важливих корисних копалин у країнах з розвиненим гірничодобувним сектором, таких як Канада і Австралія, займає від 10 до 20 років, заявили в четвер консультанти з гірничодобувної галузі консалтингової компанії Benchmark Minerals Intelligence.

Більшість родовищ в Україні достатньо не досліджені. Крім того, енергетика і транспорт мають значні проблеми через повномасштабне російське вторгнення, а майбутня безпека не гарантована.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення Україна не поспішала з видачею нових ліцензій на видобуток природних ресурсів. За даними Державної служби геології та надр України, з 2012 по 2020 рік було видано близько 20 ліцензій на видобуток нафти й газу, 1 – на графіт, 1 – на золото, 2 – на марганець і 1 – на мідь. Загалом в Україні 3482 чинні ліцензії.

Сім з 24 потенційних гірничодобувних проєктів, визначених Benchmark, стосуються територій, які окуповані Росією. Ідеться про видобуток літію, графіту, рідкоземельних мінералів, нікелю й марганцю.

Нагадаємо, Кабінет міністрів опублікував угоду між урядами України та США про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Зазначимо, що Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови.

«Спільно із міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписала угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна», – написала Юлія Свириденко.

Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу.

Бессент дав зрозуміти, що мінеральна угода є чітким знаком політичної налаштованості Вашингтона на підтримку українського суверенітету.

Як зазначив Зеленський, укладання угоди є першим результатом його розмови з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані.

Також ми писали, що угода між Україною та США про надра стосується 57 мінералів. Підписаний у Вашингтоні документ встановлює політичні параметри співпраці, але чимало деталей будуть прописані у наступній, «технічній угоді».  

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Теги: корисні копалини США Україна

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