Трамп погрожує Китаю додатковими митами та зупинкою всіх перемовин

Як відомо, Китай анонсував підвищення мит на імпортні товари, що походять зі США, у відповідь на мита, запроваджені Трампом

Президент США Дональд Трамп погрожує Китаю запровадженням додаткових 50% мит та зупинку всіх перемовин. Як передає Главком, про це він повідомив у Truth Social.

Як відомо, Китай анонсував підвищення мит на імпортні товари, що походять зі США, у відповідь на мита, запроваджені Трампом. Тож очільник США вирішив відреагувати на такий крок.

«Учора Китай запровадив відповідні тарифи у розмірі 34%, на додаток до їхніх уже рекордних тарифів, немонетарних тарифів, незаконного субсидування компаній та масштабних довгострокових маніпуляцій з валютою, незважаючи на моє попередження, що будь-яка країна, яка вдасться до відповідних заходів проти США шляхом запровадження додаткових мит, понад їхні вже існуючі довгострокові зловживання тарифами щодо нашої нації, негайно зіткнеться з новими і значно вищими митами, які перевищуватимуть початково встановлені. Таким чином, якщо Китай не скасує своє підвищення тарифів на 34% понад їхні вже довгострокові торговельні зловживання до завтра, 8 квітня 2025 року, Сполучені Штати запровадять додаткові тарифи на Китай у розмірі 50%, які набудуть чинності 9 квітня. Крім того, усі переговори з Китаєм щодо їхніх запитів на зустрічі з нами будуть припинені!» – йдеться у повідомленні.

Трамп додав, що переговори з іншими країнами, які подали запит про зустрічі, «розпочнуться негайно».

скриншот: Truth Social

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.

Однак Китай подав позов до механізму врегулювання суперечок Світової організації торгівлі (СОТ) після оголошення Сполученими Штатами про запровадження тарифів проти всіх торговельних партнерів.

Також Китай анонсував підвищення мит на імпортні товари, що походять зі США, у відповідь на мита, запроваджені президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. 34% мита будуть запроваджені з 10 квітня.

До слова, президент США заявив, що реакція Китаю на запровадження нових американських тарифів стала причиною призупинення угоди щодо продажу застосунку TikTok та його подальшого функціонування на території Америки. Також Трамп заявив, що іноземним урядам доведеться заплатити «багато грошей», щоб скасувати нові тарифи, які він назвав «ліками».