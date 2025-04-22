Іноземні банки остерігаються фінансувати зелену енергетику в Україні через кризу боргів – інвестор

Рибачук повідомила, що у України є партнери, які готові надавати фінансування на великі об'єкти, але держава зі свого боку має почати вирішувати проблеми інвесторів

Іноземні банки дуже прискіпливо оцінюють і ухвалюють рішення про фінансування проєктів зеленої енергетики в Україні, як через проблему війни, так і через боргову кризу в галузі. Про це заявила Ольга Рибачук, керуюча директорка Elementum Energy.

«Більшість проєктів в Україні реалізуються із залученням зовнішнього фінансування. Адже вартості проєктів великі», – сказала вона.

За її словами, банки перш за все оцінюють можливість повернення своїх коштів, які надаються на будівництво підприємств зеленої енергетики.

«У нас є абсолютно практичний досвід, якщо «Гарантований покупець» не сплачує своєчасно борги, то ні у кредиторів, ні в інвесторів немає робочих механізмів захисту своїх прав», – додала Рибачук.

Вона зазначила, що в українських реаліях банки бачать, що в судовому порядку стягнути борги з ДП «Гарантований покупець» щодо оплати виробленої зеленої електроенергії неможливо.

«За 2022 рік трошки більше 50% всіх боргів погашено, а по решті немає жодних сценаріїв і пропозицій як це буде врегульовано», – додала вона.

Також Рибачук розповіла, що існуючі інструменти підтримки та залучення нових інвестицій (механізм ринкової премії, зелені аукціони) в зелену енергетику не ефективні чи не працюють.

«За майже рік роботи механізму ми отримали оплату лише за 2-3 місяці», – підкреслила вона.

Разом з тим, Рибачук повідомила, що у України є партнери, які готові надавати фінансування на великі об'єкти, але держава зі свого боку має почати вирішувати проблеми інвесторів. На її думку, мають бути працюючі перехідні ринкові механізми для підтримки інвесторів.

«Вони необхідні, щоб показати інвесторам, що є держава, яка абсолютно точно усвідомлює стратегічність напряму і готова дати певні зобов'язання перед банками та інвесторами в тому, що вона буде це підтримувати якийсь певний період часу», – пояснила Рибачук.

На думку нардепа Олексія Кучеренка, енергетичному ринку України необхідні пропозиції, які можуть лягти в основу комплексного компромісу між усіма учасниками. Йдеться про створення дорожньої карти, яка врегулює системні технічні та фінансові проблеми і дозволить стабілізувати ситуацію з боргами на ринку.