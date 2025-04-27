Китайські полонені розповіли, чи готова їхня країна воювати із США

Існує конфлікт у Південному морі за групу островів, де стикаються інтереси Китаю і США

У Китаї припускають можливе збройне протистояння із США, зокрема конфлікт із самоврядним Тайванем, який підтримують американці. Як інформує «Главком», про це розповіли військовополонені з КНР Ван Гуан Цзюнь та Чжан Ренбо в програмі «Мосейчук+».

За їхніми словами, про підготовку до війни, начебто, не йдеться, однак існує конфлікт у Південному морі за групу островів, де стикаються інтереси Китаю і США, та протистояння із Тайванем.

Ван Гуан Цзюнь зауважив, що раніше був готовий іти на війну навіть зі своєю зброєю добровольцем.

«Але після того, як я побачив що таке війна, я докладу усіх зусиль, аби не потрапити на неї. Я готовий бути волонтером, аби використати всі можливості, щоб не було війни за Тайвань», – сказав він.

Іншій військовополонений китайський громадянин Чжан Ренбо стверджує, якби почалася війна між Китаєм та США, точно пішов би в армію.

«Із власної волі Китай ніколи не буде нікуди вторгатися. Якщо війна почнеться, навіть якщо я буду боятися, я обовʼязково візьму зброю і буду захищати територіальну цілісність країни, як це має робити кожен громадянин. Це як захищати свою родину. Навіть якщо тобі страшно, ти не можеш відступити», – наголосив він.

Раніше китайські полонені назвали несподівану перевагу української армії над російською.

Також Китай заявив про установлення контролю над спірним рифом Сенді-Кей, що розташований за декілька кілометрів від найважливішого військового форпосту Філіппін у Південно-Китайському морі.