Польща запровадила нову стипендію для українців: хто і скільки отримає

Розмір стипендії дорівнює 6500 злотим (на цей момент близько 58 000 гривень)

У програми немає дедлайну - гроші будуть виплачувати до тих пір, поки вони не скінчаться

Польща надає українцям потужну фінансову підтримку, а наразі для українських вчених з'явилися стипендії на місяць досліджень, розповідає mieroszewski.

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Програма стипендій під назвою «Місяць у Польщі» ім. Юліуша Мерошевського призначена для іноземних вчених з Центрально-Східної Європи. На отримання коштів можуть претендувати як українці, так і громадяни Вірменії, Грузії, Росії, Азербайджану, Білорусії та Молдови.

Розмір стипендії дорівнює 6500 злотим (на цей момент близько 58 000 гривень), при цьому учасники програми набудуть досвіду та корисних контактів з польськими вченими.

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Стипендія дасть змогу вченим проводити невеликі наукові дослідження, наприклад, опитування чи інтерв'ю. Також вони зможуть робити бібліотечні або архівні запити у сфері політичної ситуації, культури, спадщини та історії народів Центральної та Східної Європи.

Подати заявку на отримання грошей можуть:

іноземні вчені, які планують чи вже проводять дослідження у Польщі;

науковці з готовим до реалізації науковим проєктом;

співробітники академічних центрів та студенти докторських програм із досягненнями у науковій діяльності, які можуть підтвердити це документально.

Для того, щоб подати заявку на стипендію, необхідно заповнити форму (польською або англійською мовою) та надіслати її на ел. адресу: [email protected].

Терміни дії програми не обмежені – заявки прийматимуть доти, доки будуть кошти для проведення виплат.

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Раніше ми розповідали, що восени у польських школах значно скоротиться число дітей з України. Багато біженців планували повернутися в Україну після закінчення навчального року та хотіли, щоб їхні діти з вересня могли повернутися до українських шкіл. На початку 2023 року в Польщі налічувалося 955 тисяч українців зі статусом Pesel Ukr. Зараз біженців менше, за деякими оцінками – на 15-20%.