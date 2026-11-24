Греція розробляє новий логістичний маршрут, який дозволить Україні експортувати зерно до світових ринків в обхід заблокованих російськими атаками чорноморських портів. Центральною ланкою проєкту має стати грецький порт Александруполіс. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на грецьке видання To Vima.

План передбачає створення двостороннього мультимодального вантажного сполучення між Україною та Грецією. Воно поєднуватиме різні види транспорту, а крім Александруполіса, можуть використовувати й порт Салоніки.

Питання експорту української агропродукції обговорювали у вересні під час Салоніцького міжнародного ярмарку. Міністр інфраструктури та транспорту Греції Христос Дімас зустрівся із заступником міністра розвитку громад та територій України Артемом Рибченком. Ця розмова продовжила попередні переговори грецького міністра із Сергієм Деркачем у червні.

За даними видання, Європейська комісія, зокрема Генеральний директорат з мобільності та транспорту, вже знає про грецький пілотний проєкт.

Основою для його реалізації стала домовленість прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса та президента України Володимира Зеленського, досягнута у вересні 2025 року. Вона передбачає створення транспортної «осі» Александруполіс – Одеса через коридор Балтійське море – Чорне море – Егейське море.

Чому Україні потрібен новий маршрут

Російські удари по українських чорноморських портах суттєво обмежили можливості експортувати великі партії зерна. Додатковою проблемою стало падіння рівня води в Дунаї через посуху. Це особливо ускладнює перевезення кукурудзи, зокрема в період від середини листопада.

Грецький маршрут має стати альтернативним шляхом доставки української агропродукції на міжнародні ринки. Водночас він працюватиме в обидва боки: Україні потрібні не лише можливості для експорту, а й постачання зимового дизельного пального, електрообладнання та будівельних матеріалів.

Що може завадити запуску

Першу пробну партію зерна та інших вантажів можуть перевезти залізницею за участю компаній Hellenic Train і GFR Hellas. Остання є підрозділом румунської GFR – найбільшої приватної залізничної компанії Центральної та Південної Європи.

Однак для економічної доцільності проєкту залізнична інфраструктура має забезпечувати рух двох-трьох вантажних потягів на добу з півдня на північ. Також до перевезень повинні долучитися грецькі компанії.

Ще однією перешкодою може стати заплановане закриття мосту через Дунай між болгарським містом Русе та румунським Джурджу. Обмеження руху на цій ділянці очікуються з квітня до грудня 2027 року.

Автомобільні перевезення також розглядають як альтернативу, проте вони дорожчі. Грецькі та українські перевізники можуть здійснювати двосторонні рейси між країнами без транзитних дозволів, однак внутрішні перевезення територією Греції можуть виконувати лише грецькі компанії.

Варто нагадати, що удари Росії по чорноморських портах порушили відвантаження української агропродукції та погіршили експортні показники агрохолдингу Kernel. У липні–вересні 2026 року компанія скоротила продажі рослинної олії на 48% у річному вимірі, а експорт зерна – на 54%.