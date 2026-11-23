Наслідки атаки на НПЗ у місті Перм

Від початку листопада 2026 року безпілотники атакували щонайменше 14 російських нафтопереробних заводів. Сукупна потужність цих підприємств перевищує 3,3 млн барелів на добу, що становить понад половину всіх нафтопереробних потужностей РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За підрахунками агентства, кількість атакованих підприємств зросла до 14 після зупинки Новошахтинського нафтопереробного заводу в Ростовській області 23 листопада.

Удари по російських НПЗ уже позначилися на обсягах переробки нафти. За даними Reuters, протягом перших 20 днів листопада первинна переробка на російських підприємствах скоротилася на 45% – приблизно до 400 тис. тонн на добу. Наприкінці жовтня цей показник перевищував 700 тис. тонн.

Водночас Росія почала нарощувати морський експорт сирої нафти. За інформацією Bloomberg, за чотири тижні до 15 листопада обсяги постачання зросли до 3,9 млн барелів на добу. Це найвищий показник із кінця липня.

Агентство пов'язує збільшення експорту з пошкодженнями нафтопереробних підприємств. Оскільки частина заводів не може приймати нафту для переробки, російські компанії змушені перенаправляти сировину на зовнішні ринки.

Нагадаємо, що вранці 23 листопада у російській Пермі сталася масштабна пожежа на території нафтопереробного заводу. За попередніми даними, безпілотники атакували підприємство «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», розташоване у Пермському краї РФ.