Європа планує якнайшвидше закріпити довгострокову фінансову підтримку України, оскільки наступного року політичні зміни в окремих країнах можуть поставити її під загрозу. Зокрема, занепокоєння викликають президентські вибори у Франції, де лідерка ультраправих Марін Ле Пен наразі має сильні позиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За оцінками, Україні потрібно близько €70 млрд, щоб покрити фінансові потреби до кінця 2027 року. Європейська комісія запропонувала залучити на фінансових ринках €45 млрд для часткового покриття цієї суми. Однак для реалізації ініціативи потрібна одностайна згода всіх 27 країн Євросоюзу. Це може ускладнити переговори, оскільки низка держав уже висловлює спротив подальшому фінансуванню Києва.

Видання звертає увагу на політичні ризики у Франції. Марін Ле Пен, яка може поборотися за президентську посаду навесні 2027 року, раніше заявляла, що припинить французьку допомогу Україні. Вона також давала зрозуміти, що дотримуватиметься вже взятих зобов'язань країни, зокрема щодо спільної позики ЄС на €90 млрд, але це не означає підтримки нових фінансових пакетів.

За даними Інституту світової економіки в Кілі, Франція надала Україні менш ніж €8 млрд двосторонньої допомоги з січня 2022 року до серпня 2026-го. Для порівняння, Німеччина за цей період спрямувала €31 млрд, а Велика Британія – €23 млрд.

Журналісти застерігають, що переговори щодо європейської позики на €45 млрд можуть тривати місяцями. Крім того, окремі країни ЄС, зокрема Словаччина, Болгарія, Чехія та Угорщина, чинять опір новій підтримці України.

Видання вважає, що Європі варто розглянути альтернативний механізм фінансування – створення так званої «коаліції охочих». До неї могли б увійти держави, готові надалі підтримувати Україну, зокрема Велика Британія, яка не є членом Євросоюзу.

Такий окремий фінансовий фонд міг би формуватися за рахунок внесків країн-учасниць і самостійно залучати кошти на ринках. Його створення дозволило б не чекати на одностайне рішення всіх членів ЄС.

Ще один варіант – використання близько €210 млрд заморожених російських активів. Для цього пропонують змінити місце їхнього зберігання, передавши активи з-під контролю Бельгії на рівень Євросоюзу. Однак ця ініціатива також потребує одностайної згоди країн блоку та стикається із запереченнями, зокрема з боку Бельгії та Франції.

На думку журналістів, європейським урядам потрібно домовитися про стабільне довгострокове фінансування України до можливих політичних змін наступного року. Як приклад швидкої реакції він наводить створення Європейського фонду фінансової стабільності у 2010 році: тоді країнам єврозони знадобився лише місяць, щоб заснувати механізм фінансової підтримки.

Варто нагадати, що пропозиція переговорної команди президента США Дональда Трампа надати Україні гарантії колективної оборони за зразком 5-ї статті НАТО спричинила обережний оптимізм серед європейських союзників Києва.