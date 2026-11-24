У Німеччині уряд планує запровадити тимчасове обмеження цін на бензин і дизель на автозаправних станціях. Нові правила мають набути чинності з 1 січня 2027 року та допомогти стримати надмірне зростання вартості пального.Про це йдеться в домовленостях правлячої коаліції Німеччини від 17 листопада, оприлюднених на сайті федерального уряду, пише «Главком».

Передбачається, що механізм цінової стелі діятиме протягом трьох місяців. Максимальну вартість пального визначатимуть за прозорою формулою, прив’язаною до міжнародних ринкових цін. Конкретний алгоритм розрахунку та рівень граничних цін поки не оприлюднили.

Обмеження має запобігти необґрунтованому підвищенню цін на заправках в умовах енергетичної кризи. Водночас уряд наголошує, що нові правила не повинні створювати загроз для стабільного постачання пального. Для окремих регіонів передбачать можливість встановлювати інші граничні ціни з урахуванням місцевих умов.

Контролювати дотримання обмежень доручать Центру прозорості ринку пального при Федеральному відомстві з питань картелів. Порушення встановленої максимальної ціни каратимуть.

Уряд Німеччини також планує обговорити механізм із представниками нафтової галузі. Кабінет міністрів має розглянути відповідний законопроєкт і постанову 2 грудня.

Новий механізм стане тимчасовим заходом на тлі різкого подорожчання нафти через конфлікт на Близькому Сході та перебої в судноплавстві через Ормузьку протоку.

Водночас у Німеччині вже діє правило, за яким автозаправки можуть підвищувати ціни на пальне лише один раз на день – опівдні. Знижувати вартість дозволено в будь-який час.

Крім того, до кінця 2026 року уряд знизив енергетичний податок на пальне. Це має здешевити бензин і дизель приблизно на 17 євроцентів за літр.

Варто нагадати, що прем'єр-міністр України Сергій Корецький анонсував, що ціни на пальне на українських АЗС і надалі знижуватимуться в міру надходження нових партій, закуплених за нижчими цінами на світових ринках. Водночас уряд та Антимонопольний комітет України (АМКУ) продовжують стежити за ситуацією з ціноутворенням.