Росія будує два нові залізничні пороми для безперебійного постачання Калінінградської області у разі блокади. На проєкт планують спрямувати близько 50 млрд рублів (приблизно $610 млн). Про це заявив прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, пише «Главком».

За його словами, російський диктатор Володимир Путін раніше наголошував на особливому географічному положенні Калінінградської області. Мішустін стверджує, що дії деяких країн, порушення логістичних ланцюгів і спроби транспортної блокади ускладнюють роботу підприємств у регіоні.

«Щоб забезпечити регіон безперебійним постачанням необхідних товарів і сировини, вже будуються два нові залізничні пороми», – заявив російський прем'єр.

Судна планують побудувати на російській верфі за вітчизняним проєктом. Вони працюватимуть на морській переправі між портами Балтійськ у Калінінградській області та Усть-Луга в Ленінградській області.

Згідно з оприлюдненими російським урядом документами, загальна вартість будівництва двох суден становить майже 46,95 млрд рублів (близько $573 млн). Із цієї суми 38,1 млрд рублів (приблизно $465 млн) планують залучити з Фонду національного добробуту, ще близько 8,85 млрд рублів (приблизно $108 млн) – із федерального бюджету. Будівництво розраховане на 2026-2030 роки.

Калінінградська область є російським ексклавом, відокремленим від основної території РФ. Сухопутне сполучення з нею проходить через територію Литви та Польщі. У червні 2022 року Литва запровадила обмеження на транзит через свою територію товарів, які потрапили під санкції Євросоюзу. Після цього Росія активніше використовує морські маршрути для постачання регіону.

Нові пороми мають зменшити залежність Калінінградської області від сухопутного транзиту та забезпечити додаткові можливості для перевезення вантажів морем для окупантів.

Варто зазначити, що у російському Калінінграді 21 листопада несподівано спрацювала система оповіщення населення. Місцевих жителів закликали терміново перейти в безпечні місця на тлі низки атак безпілотників у Балтійському регіоні.