Росія готується до блокади Калінінграда та починає масштабне будівництво
Москва вкладає майже 50 млрд рублів у два залізничні пороми, які мають забезпечити морське сполучення
Росія будує два нові залізничні пороми для безперебійного постачання Калінінградської області у разі блокади. На проєкт планують спрямувати близько 50 млрд рублів (приблизно $610 млн). Про це заявив прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, пише «Главком».
За його словами, російський диктатор Володимир Путін раніше наголошував на особливому географічному положенні Калінінградської області. Мішустін стверджує, що дії деяких країн, порушення логістичних ланцюгів і спроби транспортної блокади ускладнюють роботу підприємств у регіоні.
«Щоб забезпечити регіон безперебійним постачанням необхідних товарів і сировини, вже будуються два нові залізничні пороми», – заявив російський прем'єр.
Судна планують побудувати на російській верфі за вітчизняним проєктом. Вони працюватимуть на морській переправі між портами Балтійськ у Калінінградській області та Усть-Луга в Ленінградській області.
Згідно з оприлюдненими російським урядом документами, загальна вартість будівництва двох суден становить майже 46,95 млрд рублів (близько $573 млн). Із цієї суми 38,1 млрд рублів (приблизно $465 млн) планують залучити з Фонду національного добробуту, ще близько 8,85 млрд рублів (приблизно $108 млн) – із федерального бюджету. Будівництво розраховане на 2026-2030 роки.
Нові пороми мають зменшити залежність Калінінградської області від сухопутного транзиту та забезпечити додаткові можливості для перевезення вантажів морем для окупантів.
Варто зазначити, що у російському Калінінграді 21 листопада несподівано спрацювала система оповіщення населення. Місцевих жителів закликали терміново перейти в безпечні місця на тлі низки атак безпілотників у Балтійському регіоні.
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