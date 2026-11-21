Світові фінансові ринки переживають один із наймасштабніших розпродажів за останні місяці. Bitcoin опустився до найнижчого рівня за понад два роки, американський фондовий індекс Nasdaq втратив понад 5%, а золото наблизилося до мінімуму за 14 місяців. Інвестори побоюються, що масштабні вкладення у штучний інтелект можуть не виправдати очікувань, а центральний банк США буде змушений і надалі підвищувати процентні ставки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters, Associated Press та інші міжнародні джерела.

Bitcoin опустився до найнижчого рівня за два роки

Найбільша за ринковою вартістю криптовалюта продовжила стрімко дешевшати. У п'ятницю, 20 листопада, Bitcoin уперше із липня опустився нижче $60 тис. Згодом падіння посилилося: станом на 04:13 за Гринвічем 21 листопада його ціна становила $55 830. За цей період криптовалюта втратила 5,1%.

Це найнижча вартість Bitcoin із вересня 2024 року. Ще напередодні Reuters повідомляло про падіння до $59 381. Разом із головною криптовалютою дешевшав і Ethereum – друга за капіталізацією цифрова валюта втрачала понад 5%.

Аналітики пов'язують погіршення настроїв на крипторинку із загальним небажанням інвесторів ризикувати. Побоювання щодо прибутковості штучного інтелекту, дорожчі запозичення та невизначеність щодо подальшої політики Федеральної резервної системи США посилюють тиск на цифрові активи.

Американські біржі завершили тиждень масштабним падінням

Розпродаж особливо сильно вдарив по технологічному сектору США. За підсумками торгів у п'ятницю, 20 листопада, індекс Nasdaq Composite знизився на 5,3% – до 22 617,73 пункту. S&P 500 втратив 3,7% і завершив сесію на рівні 6 910,39 пункту. Промисловий індекс Dow Jones знизився на 1,9% – до 48 147,33 пункту.

Для S&P 500 це падіння стало найгіршим тижневим результатом більш ніж за півтора року. Індекс також опустився більш ніж на 10% від рекордного максимуму, зафіксованого 6 жовтня. Таке зниження називають корекцією фондового ринку.

Найбільших втрат зазнали компанії, пов'язані з виробництвом комп'ютерних чипів та інфраструктурою штучного інтелекту. Зокрема, акції Nvidia за тиждень подешевшали майже на 23%. Під тиском також опинилися AMD, Micron та Broadcom.

За даними Associated Press, за весь тиждень Nasdaq втратив 10%, S&P 500 – 8,6%, а Dow Jones – 8%.

Азійські біржі також пережили обвал

Негативна динаміка поширилася на азійські фондові майданчики. У п'ятницю японський індекс Nikkei 225 знизився на 5,1%, південнокорейський KOSPI – на 5,2%. Тайванський індекс Taiex втратив 6,2% за день.

Особливо відчутним стало тижневе падіння тайванського ринку – 17,5%. Це найгірший результат із 1991 року. Тайвань є одним із ключових центрів світового виробництва напівпровідників, тому розпродаж акцій технологічних компаній особливо сильно позначився на місцевій біржі.

Під час торгів у п'ятницю дешевшали й акції великих виробників електроніки та компонентів для штучного інтелекту. Зокрема, південнокорейські та японські компанії опинилися під тиском через побоювання щодо майбутнього попиту на технологічну продукцію.

За оцінкою Reuters, від серпневих максимумів сукупна вартість світових фондових ринків скоротилася майже на $9 трлн.

Рекордне IPO Anthropic не врятувало технологічний сектор

Додаткову увагу інвесторів привернула компанія Anthropic – розробник штучного інтелекту Claude. Її вихід на біржу став найбільшим публічним розміщенням акцій в історії.

Компанія встановила ціну розміщення на рівні $83 за акцію. У межах самого IPO вона залучила $81,3 млрд, а ще $26 млрд припало на приватне розміщення. Загальний обсяг угоди становив $107,3 млрд.

У перший день торгів акції Anthropic відкрилися на рівні $111,50, а завершили сесію на позначці $97,17. Це на 17% вище ціни розміщення. Ринкова оцінка компанії під час дебюту сягала приблизно $1,75 трлн.

Однак успішний старт не зміг зупинити падіння технологічного сектору. Уже наступного дня акції Anthropic на премаркеті – торгах перед відкриттям основної біржової сесії – опускалися на 7,5%, до $89,95. Це лише трохи вище за початкову ціну IPO.

Інвестори дедалі частіше сумніваються, чи зможуть технологічні компанії виправдати величезні витрати на розробку штучного інтелекту. Масштабні інвестиції в обчислювальні потужності, дата-центри та виробництво чипів потребують значних коштів, а їхня майбутня прибутковість залишається предметом дискусій.

Чому дешевшає навіть золото

Падіння торкнулося й дорогоцінних металів, які зазвичай вважають захисним активом під час фінансової нестабільності.

За даними Reuters, 20 листопада спотова ціна золота опускалася до $3502,49 за тройську унцію – найнижчого рівня з вересня 2025 року. Пізніше котирування частково відновилися, але за підсумками торгового дня метал залишався під значним тиском. За тиждень золото втратило приблизно 9,4%.

Срібло також дешевшало. Його ціна під час торгів опускалася до $40,66 за унцію.

Однією з причин такого руху стали очікування жорсткішої монетарної політики Федеральної резервної системи США. Інвестори побоюються подальшого підвищення процентних ставок для стримування інфляції. На цьому тлі зміцнюється долар, а державні облігації стають привабливішими для вкладень.

Крім того, під час масштабного розпродажу інвестори можуть продавати навіть золото, щоб отримати готівку та покрити збитки від падіння інших активів. Саме цим пояснюють незвичну ситуацію, коли одночасно дешевшають і ризикові інструменти, і традиційні засоби збереження капіталу.

Що налякало інвесторів

Нинішній розпродаж пов'язують одразу з кількома чинниками. Насамперед учасники ринку побоюються, що навколо штучного інтелекту сформувалася фінансова бульбашка. Технологічні компанії отримали надзвичайно високі оцінки, але поки не всі їхні вкладення в нові розробки приносять очікуваний прибуток.

Додатковим чинником стали очікування підвищення процентних ставок у США. Якщо позики дорожчатимуть, компаніям буде складніше фінансувати масштабні технологічні проєкти, а інвестори можуть віддавати перевагу менш ризиковим вкладенням.

За оцінкою Reuters, поєднання побоювань щодо технологічного сектору та майбутніх рішень американського центрального банку призвело до масштабного розпродажу. Він охопив не лише акції та криптовалюти, а й сировинні товари, зокрема мідь і дорогоцінні метали.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Bitcoin уже опускався нижче $60 тис. наприкінці червня 2026 року. Тоді падіння криптовалюти також відбувалося на тлі розпродажу акцій виробників чипів та технологічних компаній.