«Бетонні курники»: окупанти зводять у Маріуполі небезпечне житло (відео)

Бетоні коробки сталять одна на одну на…бетоні цегли без скріплення між собою

В Маріуполі окупанти зводять будинки низької якості з грубим порушенням будівельних норм. Окрім того, у «новобудовах» не передбачили підведення комунікацій. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Окупанти будують оселі для Маріупольців у Приморському районі. Цікаво, що будівництво проходить без активної пропаганди та розголосу. Петро Андрющенко пояснює, що якість будівництва настільки низька, що проживати в таких будинках небезпечно.

«Але, якщо подивитись, на те як – стає зрозуміло чому. Бетоні коробки сталять одна на одну на…бетоні цегли без скріплення між собою. Щілини з руку. І одна клітина на одну родину. Всього на 266 квартир, або на 600-700 людей», – розповів він.

Окрім того, він зазначив, що в «умовно нормальне житло» заселятимуть прибічників окупантів, а от в «бетонні курники», якість яких надзвичайно низька – звичайних людей. Крім того, нове житло не пристосоване до комунікацій.

«Все будівництво тягнуть не тільки до фортифікацій, але до найближчої точки Маріупольського району, де є газ та електрика. Тут і закінчується газопостачання, постійно обіцяне і неможливе до відновлення. Отже, маріупольці. Евакуюйтесь поки вас не порозселяли по цих небезпечних бетонних камерах. Зима – близько», – зауважив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду. За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміття маріупольців карають громадськими роботами.

Крім цього, російські війська змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Медики не виключають, що у місті може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему.