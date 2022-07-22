Турбіна для «Північного потоку» застрягла у Німеччині через відсутність дозволів РФ

Турбіна 17 липня була перевезена логістичною фірмою Challenge Logistics до німецького Кельна

Турбіна для російського газогону "Північний потік-1", яку Канада повернула під тиском Німеччини попри санкції, через відсутність погодження з боку Росії застрягла на півшляху на німецькій території. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що за інформацією джерел видання, турбіна 17 липня була перевезена логістичною фірмою Challenge Logistics до німецького Кельна.

Але поки Москва не надала необхідні для імпорту турбіни в Росію документи – зокрема подробиці того, коли саме її потрібно ввезти й через який митний пункт. Тому турбіна поки лишається на німецькій території.

«За нормальних умов підтримання стану турбін для нас є рутинною операцією. Природньо, ми хочемо транспортувати турбіну до її місця якнайшвидше. Але час, який на це потребується, не перебуває в нашому виключному контролі», – повідомила компанія-власник турбіни Siemens.

У Росії не коментували інформацію про затримку з доправленням турбіни, але раніше переклали всю відповідальність за це на санкції Заходу та наголошували, що повернення турбіни є важливою умовою для відновлення нормального постачання газу в Європу.

Зазначимо, 21 липня відновилося постачання газу німецько-російським газопроводом. «Північний потік-1».

Як раніше повідомлялося, США підтримують відновлення Росією поставок газу по «Північному потоку-1»

Речник Держдепу також підкреслив, що Вашингтон зі схваленням поставився до рішення Канади повернути турбіну «Північного потоку» після ремонту назад до Німеччини. Її відправили на місце базування 18 липня.

Нагадаємо, 14 червня «Газпром» заявив, що скоротить постачання газу до Німеччини трубопроводом «Північний потік-1» через нібито несвоєчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens. Та нібито не поставила необхідне для ремонту обладнання, яке обслуговується в Канаді.

Річ у тім, що до Монреаля на ремонт відправили турбіну для «Північного потоку», але вона застрягла там через санкції проти російської нафтової та газової промисловості, які уряд Канади запровадив раніше. Німеччина, яка вже зіткнулася з енергетичною кризою, запропонувала обхідний шлях для турбіни через ФРН.

Україна виступала проти передавання турбіни. Але 10 липня міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон оголосив, що країна все-таки передасть її. За даними ЗМІ, угода уряду Канади щодо ремонту турбін, які належать Росії, охоплює період до двох років і дозволить імпортувати та реекспортувати до шести одиниць цієї техніки. Ця домовленість набагато ширша, ніж повідомлялося раніше.

Президент України Володимир Зеленський назвав небезпечним винятком санкційну поступку Канади щодо повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін для «Північного потоку-1».

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав рішення передати Німеччині турбіну для газопроводу «Північний потік» дуже важким. Він зазначив, що це було необхідно для збереження єдності союзників.