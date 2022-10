Банкова з гумором відреагувала на рішення Маска щодо фінансування Starlink

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк подякував засновнику Space X Ілону Маску за рішення продовжити фінансування системи Starlink в Україні в оригінальній формі. Відповідний пост він опублікував у Twitter.

Посадовець підійшов до ситуації з гумором, згадавши персонажів із всесвіту «Зоряних воєн», адептів темної сторони Сили – ситхів.

«Ти повинен був знищити ситхів. Тож ти це зробив. Дякую, що приєднався до правильної сторони. Україна це цінує», – зазначив Подоляк.

You were supposed to destroy the Sith… So you did… Thank you for joining the right side. Ukraine appreciates that)…