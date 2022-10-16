Банкова з гумором відреагувала на рішення Маска щодо фінансування Starlink

Подоляк подякував Маску, згадавши персонажів із всесвіту «Зоряних воєн»

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк подякував засновнику Space X Ілону Маску за рішення продовжити фінансування системи Starlink в Україні в оригінальній формі. Відповідний пост він опублікував у Twitter.

Посадовець підійшов до ситуації з гумором, згадавши персонажів із всесвіту «Зоряних воєн», адептів темної сторони Сили – ситхів.

«Ти повинен був знищити ситхів. Тож ти це зробив. Дякую, що приєднався до правильної сторони. Україна це цінує», – зазначив Подоляк.

You were supposed to destroy the Sith… So you did… Thank you for joining the right side. Ukraine appreciates that)… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 15, 2022

Як відомо, раніше компанія SpaceX Ілона Маска заявила про те, що більше не може оплачувати послуги звʼязку Starlink для України та просить Пентагон взяти це на себе.

«Ми не в змозі у подальшому жертвувати термінали для України або фінансувати наявні термінали невизначений період часу», – написав директор з урядових продажів SpaceX у листі до Пентагону.

Як стверджує SpaceX, фінансування коштуватиме понад $120 млн до кінця року та може коштувати близько $400 млн протягом наступних 12 місяців.

Та за даними SpaceX, наданими Пентагону, близько 85% із 20 тисяч (25 тисяч – за словами Маска) терміналів для України були оплачені принаймні частково США та Польщею чи іншими організаціями. Вони також оплатили приблизно 30% підключення до інтернету.

Проте 15 жовтня Маск заявив, що все-таки продовжить фінансувати Starlink для України.