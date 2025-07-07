Масштабний блекаут у Чехії: міністр торгівлі оголосив причину

За словами очільника Мінпромторгу Чеії Лукаша Влчека, блекаут у Чехії стався через ланцюжок збігів

Масштабний блекаут у Чехії 4 липня стався через збіг чотирьох пов'язаних між собою подій, написав на своїй сторінці у соцмережі X глава Мінпромторгу країни Лукаш Влчек. Про це пише «Главком» із посиланням на Deník N.

«Першопричиною стало падіння фазного дроту на лінії V411 на заході країни. Це схоже на механічну причину на лінії дуже високої напруги. Навіть у літні місяці кабель може впасти. Ніщо не має безкінечного терміну служби», – повідомив чиновник у коментарі Deník N.

Лукаш Влчек додав, що після цього відключилася електростанція на бурому вугіллі в селищі Ледвіце, потім сталося навантаження лінії V208, а наприкінці сталася аварія на підстанції Красиков на півночі республіки. Загалом пошкоджено дев'ять підстанцій. Поступово неполадки усувалися, і до 18:00 4 липня вся система знову була стабільною.

Міністр окремо підкреслив, що те, що трапилося, не має відношення до «зеленої угоди» Євросоюзу. «Це не проблема з регулюванням відновлюваних джерел або перевантаження транскордонного потоку електроенергії. Відключення було спричинене технічною несправністю на магістральній лінії», – заявив Влчек і закликав проводити дебати щодо енергетичної політики об'єктивно.

«Ніщо не має безкінечного терміну служби. У нас немає інформації про те, що це сталося з чиєїсь вини», – додав він.

Нагадаємо, у Чехії близько опівдня 4 липня сталося масштабне відключення електроенергії. Блекаут охопив більшу частину Праги. Через це повністю припинився рух метро, а також більшості трамвайних і тролейбусних ліній. Сотні людей застрягли в ліфтах, перестали працювати багато банкоматів.