Євросоюз готовий допомоги Придністров’ю з газом: аналітики ISW спрогнозували, як це вплине на плани РФ

ЄС пропонує допомогу у розмірі 3 млн м³ газу для Придністров'я та грант у розмірі 30 млн євро

Допомога ЄС Придністров’ю підірве наміри Росії використати енергетичну кризу для посилення економічної залежності невизнаної республіки від Москви

Згода «влади» невизнаного Придністров'я на допомогу від Молдови, України або ЄС послабить позиції Росії у регіоні, бо не дозволить їй використати кризу для посилення залежності Тирасполя від Москви. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що 27 січня Європейський Союз запропонував пакет допомоги Молдові та невизнаній Придністровській Молдавській Республіці (ПМР) для подолання газової кризи у рамках зусиль, спрямованих на зменшення можливостей Росії використовувати Придністров'я у своїх схемах енергетичного шантажу Кишиніва.

Цей пакет включає кредит у розмірі 3 млн м³ газу для Придністров'я та грант у розмірі 30 млн євро (близько $31,4 млн) для Молдови на закупівлю газу. За угодою, паливо буде закуплене з 1 по 10 лютого з європейського ринку для підтримки виробництва електроенергії в Придністров'ї для внутрішнього споживання та експорту на решту території Молдови.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан зазначив, що ЄС продовжить підтримувати Кишинів і після 10 лютого, щоб Придністров'я могло продовжувати виробляти електроенергію для власних потреб і Молдови.

Пакет, який запропонував ЄС, пропонує інвестувати у виробництво та розподіл електроенергії в Придністров'ї впродовж наступних двох років. У ньому також розглядається можливість підтримки поставок вугілля з України до невизнаної Республіки та що ЄС підтримав виділення потужностей для транспортування газу з Болгарії та Румунії до Молдови.

У понеділок Оперативний штаб з питань енергетики Придністров'я заявив, що запаси газу в Придністров'ї закінчуються та що їх вистачить «щонайбільше до початку лютого 2025 року».

В ISW вважають, що ймовірне прийняття Придністров'ям допомоги від Молдови, України або ЄС і подальше постачання невизнаною республікою дешевшої електроенергії решті Молдови, зіграє не на користь Росії.

«Таке рішення підірве наміри Росії використати енергетичну кризу для посилення економічної залежності Придністров'я від Москви, позиціонування Росії, як рятівника і благодійника самопроголошеної республіки, а також для використання переходу Кишинева на більш дорогу європейську електроенергію в рамках антиєвропейських наративів Москви», – кажуть аналітики.

Нагадаємо, у Придністров'ї, окупованому Росією регіоні Молдови, відключили опалення та гарячу воду. Це сталося після припинення транзиту територією України та відмови Москви постачати газ за іншими маршрутами.

Молдова раніше пропонувала допомогти невизнаному Придністров'ю купувати природний газ через європейські закупівельні платформи для того, аби впоратися з кризою. Однак Придністров'я відмовилося купувати європейський газ замість російського, пояснивши відмову від європейського газу «вищими та нестабільнішими цінами».

Раніше Красносельський заявляв, що вугілля, яке Україна пропонувала як допомогу Придністров'ю, не годиться для Молдовської ДРЕС.