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СБУ викрила керівництво черкаського хімзаводу на співпраці з Росією

Ірина Міллер
glavcom.ua
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СБУ викрила керівництво черкаського хімзаводу на співпраці з Росією
Протягом 2022-2024 років ділки нелегально переправили до Росії власну продукцію на суму $1,8 млн
фото: Служба безпеки України

Серед ключових замовників черкаського заводу були одні з найбільших компаній агропромислового комплексу країни-агресора

Служба безпеки ліквідувала ще одну схему обходу санкцій на експорт української продукції до РФ. Як повідомив пресцентр СБУ, за результатами комплексних заходів на співпраці з країною-агресором викрито керівництво хімічного підприємства у Черкасах.

За даними слідства, представники українського хімзаводу налагодили оптові поставки добрив та мінералів для аграрної галузі РФ.

Встановлено, що протягом 2022-2024 років ділки нелегально переправили до Росії власну продукцію на суму $1,8 млн.

Для прихованого переправлення українського товару до РФ фігуранти використовували афілійовану компанію на Близькому Сході.

Задокументовано, що продукцію черкаського виробника спочатку направляли до близькосхідного «посередника», а звідти здійснювали реекспорт до Росії.

Серед ключових російських замовників були одні з найбільших компаній агропромислового комплексу країни-агресора – «Щьолково Агрохім» та «Альтерит».

За наявними даними, з початку повномасштабної війни фігуранти відвантажили на російські підприємства понад 216 тонн хімічної продукції.

Для обговорення нелегальних поставок та продовження підпільного бізнесу організатори використовували анонімні чати у месенджерах та електронну пошту.

СБУ провела обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів
СБУ провела обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів
фото: Служба безпеки України

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів виявлено документацію, мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами оборудки.

Додаткова угода до контракту черкаського хімзаводу з росіянами
Додаткова угода до контракту черкаського хімзаводу з росіянами
фото: Служба безпеки України
Для обговорення нелегальних поставок та продовження підпільного бізнесу організатори використовували анонімні чати у месенджерах та електронну пошту
Для обговорення нелегальних поставок та продовження підпільного бізнесу організатори використовували анонімні чати у месенджерах та електронну пошту
фото: Служба безпеки України
СБУ викрила керівництво черкаського хімзаводу на співпраці з Росією фото 1
фото: Служба безпеки України

Слідчі Служби безпеки повідомили керівнику черкаської компанії про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Тримає розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників «схеми». Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, СБУ затримала відомого адвоката з Дніпра, який коригував ракетні удари РФ по місту та намагався втекти з України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.  Зазначається, що контррозвідники та слідчі Служби безпеки запобігли втечі з України одного з найбільш законспірованих агентів ФСБ на Дніпропетровщині. Ним виявився відомий місцевий адвокат, який коригував ракетні удари Росії по обласному центру. Співробітники СБУ затримали фігуранта при спробі втечі з України на пункті пропуску «Краківець», через який він намагався виїхати за кордон.

Раніше Служба безпеки нейтралізувала російську агентурну мережу, яка діяла у Миколаївській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Зловмисники шпигували за Силами оборони та ключовими об’єктами критичної інфраструктури.  Як зазначається, у результаті спецоперації в Миколаєві затримано двох учасників ворожого осередку, діяльність якого координували одразу дві російські спецслужби: ФСБ та воєнна розвідка країни-агресора.

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Теги: державна зрада розслідування завод експорт СБУ росія

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