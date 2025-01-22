СБУ викрила керівництво черкаського хімзаводу на співпраці з Росією
Серед ключових замовників черкаського заводу були одні з найбільших компаній агропромислового комплексу країни-агресора
Служба безпеки ліквідувала ще одну схему обходу санкцій на експорт української продукції до РФ. Як повідомив пресцентр СБУ, за результатами комплексних заходів на співпраці з країною-агресором викрито керівництво хімічного підприємства у Черкасах.
За даними слідства, представники українського хімзаводу налагодили оптові поставки добрив та мінералів для аграрної галузі РФ.
Встановлено, що протягом 2022-2024 років ділки нелегально переправили до Росії власну продукцію на суму $1,8 млн.
Для прихованого переправлення українського товару до РФ фігуранти використовували афілійовану компанію на Близькому Сході.
Задокументовано, що продукцію черкаського виробника спочатку направляли до близькосхідного «посередника», а звідти здійснювали реекспорт до Росії.
Серед ключових російських замовників були одні з найбільших компаній агропромислового комплексу країни-агресора – «Щьолково Агрохім» та «Альтерит».
За наявними даними, з початку повномасштабної війни фігуранти відвантажили на російські підприємства понад 216 тонн хімічної продукції.
Для обговорення нелегальних поставок та продовження підпільного бізнесу організатори використовували анонімні чати у месенджерах та електронну пошту.
Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів виявлено документацію, мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами оборудки.
Слідчі Служби безпеки повідомили керівнику черкаської компанії про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Тримає розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників «схеми». Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, СБУ затримала відомого адвоката з Дніпра, який коригував ракетні удари РФ по місту та намагався втекти з України. Про це повідомляє пресцентр СБУ. Зазначається, що контррозвідники та слідчі Служби безпеки запобігли втечі з України одного з найбільш законспірованих агентів ФСБ на Дніпропетровщині. Ним виявився відомий місцевий адвокат, який коригував ракетні удари Росії по обласному центру. Співробітники СБУ затримали фігуранта при спробі втечі з України на пункті пропуску «Краківець», через який він намагався виїхати за кордон.
Раніше Служба безпеки нейтралізувала російську агентурну мережу, яка діяла у Миколаївській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Зловмисники шпигували за Силами оборони та ключовими об’єктами критичної інфраструктури. Як зазначається, у результаті спецоперації в Миколаєві затримано двох учасників ворожого осередку, діяльність якого координували одразу дві російські спецслужби: ФСБ та воєнна розвідка країни-агресора.
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