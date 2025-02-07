Головна Світ Політика
search button user button menu button

Після замаху керівник Rheinmetall отримав охорону на рівні з Шольцом – Focus

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Після замаху керівник Rheinmetall отримав охорону на рівні з Шольцом – Focus
Армін Паппергер став мішенню російських спецслужб
фото з відкритих джерел

Минулого року російський уряд планував вбивство генерального директора компанії Rheinmetall

Гендиректора німецького збройового концерну Rheinmetall Арміна Паппергера стали охороняти як федерального канцлера після повідомлень про те, що він став мішенню російських спецслужб. Про це повідомляє Focus.

У матеріалі йдеться про те, що Паппергер завжди був відкритий у спілкуванні та сміливо підходив до людей. Однак тепер, виходячи з дому, одягає бронежилет, озброєні охоронці возять його на ділові зустрічі на броньованому автомобілі. За інформацією джерел видання, кожного відвідувача попередньо перевіряють, звертаючись до поліції та Управління охорони конституції.

«Мене захищатимуть і охоронятимуть, як федерального канцлера», – сказав Паппергер.

Видання зазначає, що посилену охорону керівник Rheinmetall отримав після того, як у червні 2024 року стало відомо, що Паппергер став мішенню російських спецслужб.

Нагадаємо, американська розвідка виявила на початку минулого року, що російський уряд планував вбивство генерального директора компанії Rheinmetall Арміна Паппергера, яка виробляє артилерійські снаряди і військову техніку для України.

Раніше генеральний директор німецької збройного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що у 2024 році компанія поставить в Україну «сотні тисяч снарядів». Серед них будуть прототипи артилерійських снарядів з дальністю на 100 км. Про це він сказав на заході, організованому Асоціацією ділових журналістів у Дюссельдорфському промисловому клубі, передає Handelsblatt.

Як повідомлялося, високопосадовець НАТО підтвердив, що існувала російська схема вбивства Арміна Паппергера, керівника німецького виробника зброї Rheinmetall.

До слова, Столтенберг відмовився коментувати інформацію щодо замаху та заявив, що існує російська кампанія, яку організували спецслужби для «ворожих дій» проти країн НАТО.

Читайте також:

Теги: Німеччина росія вбивство Олаф Шольц

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія за останні тижні запустила по Україні понад 20 північнокорейських ракет
Як Північна Корея використовує війну в Україні: припущення ISW
Сьогодні, 07:18
Борт Р-2002 Sierra виконував навчально-тренувальний політ
У Підмосков'ї розбився літак: є жертви
Вчора, 16:31
У суботу о 7:00 за Гринвічем три країни перейдуть у так званий «ізольований режим», що триватиме близько 24 годин
Країни Балтії повністю відʼєднаються від енергосистеми РФ. Це вплине на Калінінград
Вчора, 09:56
РФ шукатиме обхідні шляхи для постачання своєї нафти
Нафтовий шок для Росії. Китай і Індія скорочують імпорт – що далі?
30 сiчня, 20:22
Мар'ян Заблоцький відвідав кубинського найманця
Кубинський найманець, що воював за РФ, захоплюється українським меню у полоні
27 сiчня, 12:59
Військові збори росіян, які перебувають у запасі збройних сил РФ, є плановим заходом
Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори
16 сiчня, 21:49
Голова Ради Федерації Федеральних РФ Валентина Матвієнко
«Гренландія – наша»? Росія злякалася ідеї Трампа
13 сiчня, 16:16
Наслідки влучання по російському складу
На Ростовщині СБУ та Військово-морські сили уразили склад з дронами – джерела
10 сiчня, 14:25
Письменник-пропагандист Олександр Пелевін
Російський письменник потрапив до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України
9 сiчня, 14:57

Політика

Трамп анонсував можливу зустріч із Зеленським
Трамп анонсував можливу зустріч із Зеленським
Після замаху керівник Rheinmetall отримав охорону на рівні з Шольцом – Focus
Після замаху керівник Rheinmetall отримав охорону на рівні з Шольцом – Focus
Туск анонсував депортації іноземців з Польщі
Туск анонсував депортації іноземців з Польщі
Угорщина слідом за США може вийти з Всесвітньої організації охорони здоров’я
Угорщина слідом за США може вийти з Всесвітньої організації охорони здоров’я
Президент США закликав закрити USAID через «нечуваний рівень корупції»
Президент США закликав закрити USAID через «нечуваний рівень корупції»
Верховний лідер Ірану відмовився від переговорів з Трампом
Верховний лідер Ірану відмовився від переговорів з Трампом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 лютого 2025
36K
Бійця, якого вважали зниклим безвісти, зустріли з полону на Вінниччині
21K
Хотів потішити кохану, але митники затримали: молодик віз з Польщі Cartier, LV і Dyson
18K
Під дописом МОН про виплату «вчительської тисячі» зібралось десятки гнівних коментарів
15K
Прогноз магнітних бур на 7-9 лютого: якою буде сонячна активність

Новини

У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
Сьогодні, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
Вчора, 11:17
Повітряна тривога в Києві тривала 30 хвилин
Вчора, 11:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:42
6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua