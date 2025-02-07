Після замаху керівник Rheinmetall отримав охорону на рівні з Шольцом – Focus

Минулого року російський уряд планував вбивство генерального директора компанії Rheinmetall

Гендиректора німецького збройового концерну Rheinmetall Арміна Паппергера стали охороняти як федерального канцлера після повідомлень про те, що він став мішенню російських спецслужб. Про це повідомляє Focus.

У матеріалі йдеться про те, що Паппергер завжди був відкритий у спілкуванні та сміливо підходив до людей. Однак тепер, виходячи з дому, одягає бронежилет, озброєні охоронці возять його на ділові зустрічі на броньованому автомобілі. За інформацією джерел видання, кожного відвідувача попередньо перевіряють, звертаючись до поліції та Управління охорони конституції.

«Мене захищатимуть і охоронятимуть, як федерального канцлера», – сказав Паппергер.

Видання зазначає, що посилену охорону керівник Rheinmetall отримав після того, як у червні 2024 року стало відомо, що Паппергер став мішенню російських спецслужб.

Нагадаємо, американська розвідка виявила на початку минулого року, що російський уряд планував вбивство генерального директора компанії Rheinmetall Арміна Паппергера, яка виробляє артилерійські снаряди і військову техніку для України.

Раніше генеральний директор німецької збройного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що у 2024 році компанія поставить в Україну «сотні тисяч снарядів». Серед них будуть прототипи артилерійських снарядів з дальністю на 100 км. Про це він сказав на заході, організованому Асоціацією ділових журналістів у Дюссельдорфському промисловому клубі, передає Handelsblatt.

Як повідомлялося, високопосадовець НАТО підтвердив, що існувала російська схема вбивства Арміна Паппергера, керівника німецького виробника зброї Rheinmetall.

До слова, Столтенберг відмовився коментувати інформацію щодо замаху та заявив, що існує російська кампанія, яку організували спецслужби для «ворожих дій» проти країн НАТО.