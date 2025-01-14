В Естонії ініціювали законопроєкт щодо закриття кордону з Росією

Лідер партії Isamaa: Зважаючи на нинішню ситуацію в галузі безпеки, буде доречно закрити кордон між Естонією та Росією

Консервативна партія Isamaa ініціювала законопроєкт, згідно з яким парламент дасть уряду вказівку закрити кордон з Росією. Про це повідомляє видання ERR.

Зазначається, що лідер партії Isamaa Урмас Рейнсалу обґрунтував законопроєкт кількома гібридними атаками, які, за його словами, Росія організувала проти Естонії та її країн-союзниць.

«І партнерські [спец]служби, і органи безпеки Естонії неодноразово попереджали про ризик саботажу з боку російських спецслужб. Прикордонна охорона Російської Федерації зробила ворожий крок, знявши з річки Нарва буї, що позначають кордон. У грудні мав місце масштабний терористичний акт у Фінському руйнування естонсько-фінської підводної інфраструктури», – зауважив Рейнсалу. Він назвав ці випадки провокаціями з боку Росії.

На думку лідера партії Isamaa, зважаючи на нинішню ситуацію в галузі безпеки, буде доречно закрити кордон між Естонією та Росією. Та додав, що в органів безпеки та уряду Естонії є відповідні технічні можливості та правові підстави.

Варто зазначити, що вночі 23 травня 2024 року російські прикордонники зняли з річки Нарва встановлені в естонських водах буї, які використовуються для позначення судноплавного фарватеру. Влада Росії в односторонньому порядку хоче змінити морські кордони РФ з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.

25 грудня 2024 року у Балтійському морі вийшов з ладу електрокабель Estlink 2 між Естонією та Фінляндією. Після цього в Балтійському морі фінська прикордонна служба затримала нафтовий танкер Eagle S, що вийшов з російського Санкт-Петербурга. Фінська сторона вважає, що судно причетне до пошкодження кабелю.

Нагадаємо, що один із секторів британської промисловості наблизився до межі вимирання. Йдеться про хімічну промисловість.