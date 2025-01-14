Головна Світ Політика
search button user button menu button

В Естонії ініціювали законопроєкт щодо закриття кордону з Росією

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Естонії ініціювали законопроєкт щодо закриття кордону з Росією
Прапори Естонії та Росії
фото: getty images

Лідер партії Isamaa: Зважаючи на нинішню ситуацію в галузі безпеки, буде доречно закрити кордон між Естонією та Росією

Консервативна партія Isamaa ініціювала законопроєкт, згідно з яким парламент дасть уряду вказівку закрити кордон з Росією. Про це повідомляє видання ERR.

Зазначається, що лідер партії Isamaa Урмас Рейнсалу обґрунтував законопроєкт кількома гібридними атаками, які, за його словами, Росія організувала проти Естонії та її країн-союзниць.

«І партнерські [спец]служби, і органи безпеки Естонії неодноразово попереджали про ризик саботажу з боку російських спецслужб. Прикордонна охорона Російської Федерації зробила ворожий крок, знявши з річки Нарва буї, що позначають кордон. У грудні мав місце масштабний терористичний акт у Фінському руйнування естонсько-фінської підводної інфраструктури», – зауважив Рейнсалу. Він назвав ці випадки провокаціями з боку Росії.

На думку лідера партії Isamaa, зважаючи на нинішню ситуацію в галузі безпеки, буде доречно закрити кордон між Естонією та Росією. Та додав, що в органів безпеки та уряду Естонії є відповідні технічні можливості та правові підстави.

Варто зазначити, що вночі 23 травня 2024 року російські прикордонники зняли з річки Нарва встановлені в естонських водах буї, які використовуються для позначення судноплавного фарватеру. Влада Росії в односторонньому порядку хоче змінити морські кордони РФ з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.

25 грудня 2024 року у Балтійському морі вийшов з ладу електрокабель Estlink 2 між Естонією та Фінляндією. Після цього в Балтійському морі фінська прикордонна служба затримала нафтовий танкер Eagle S, що вийшов з російського Санкт-Петербурга. Фінська сторона вважає, що судно причетне до пошкодження кабелю.

Нагадаємо, що один із секторів британської промисловості наблизився до межі вимирання. Йдеться про хімічну промисловість.

Читайте також:

Теги: прикордонники росія партії кордон влада парламент охорона законопроєкт Естонія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зруйнований міст під Святогірськом
Велике будівництво біля фронту: влада Донеччини віддала два найдорожчі проєкти 2024 року одній фірмі
10 сiчня, 09:51
Ситуація на фронті 9 січня
Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2025 року
9 сiчня, 00:00
Путін і Трамп створюють проблеми для європейської безпеки
«Тривожна геополітична комбінація» Путіна й Трампа загрожує ЄС – Financiаl Times
7 сiчня, 11:14
Російський агент Дітер С., який шпигував у Німеччині, брав участь у бойових діях на боці так званої «ДНР»
Німеччина звинувачує трьох чоловіків у шпигунстві на користь РФ
31 грудня, 2024, 03:40
Президент затвердив перелік доручень для окупантів
Путін готує для росіян, яких скалічив на війні, розваги
27 грудня, 2024, 16:03
Одіозні російські олігархи продовжують заробляти на торгівлі з Європою – Insider
Одіозні російські олігархи продовжують заробляти на торгівлі з Європою – Insider
25 грудня, 2024, 12:08
Орбан запропонував своєрідну хитрість, яка дозволить транспортувати блакитне паливо з Росії
Орбан пропонує вдатися до хитрощів, щоб транспортувати російський газ через Україну
21 грудня, 2024, 19:51
Канцлер Німеччини Олаф Шольц може зустрітися з російським диктатором
Шольц планує візит до Москви – Der Spiegel
20 грудня, 2024, 18:42
Санкції спрямовані проти тіньового флоту РФ
ЄС ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії
16 грудня, 2024, 12:40

Політика

В Естонії ініціювали законопроєкт щодо закриття кордону з Росією
В Естонії ініціювали законопроєкт щодо закриття кордону з Росією
Це ще не Третя світова. Історик пояснив, коли розпочнеться глобальний конфлікт
Це ще не Третя світова. Історик пояснив, коли розпочнеться глобальний конфлікт
У Брянській області пролунали потужні вибухи: під удар потрапив хімзавод
У Брянській області пролунали потужні вибухи: під удар потрапив хімзавод
«Доведеться вивчати російську мову». Рютте звернувся до жителів європейських країн
«Доведеться вивчати російську мову». Рютте звернувся до жителів європейських країн
Французькі моряки випадково розкрили дані про таємну базу атомних підводних човнів
Французькі моряки випадково розкрили дані про таємну базу атомних підводних човнів
Німеччина передала Україні першу нову гаубицю RCH 155
Німеччина передала Україні першу нову гаубицю RCH 155

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 січня: ситуація на фронті
67K
Обвинувачений у вбивстві Фаріон розповів, як він виконує заповіт покійної
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 січня 2025
32K
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29K
Історик Грицак назвав країни, які допоможуть Україні здобути повну перемогу над Росією
24K
Окупанти просунулися на чотирьох напрямках і перейшли на північ Сумщини – карти ISW

Новини

За яких умов можливе оформлення ДТП без виклику поліції? Пояснення
Сьогодні, 02:49
У Львові дев’ятеро людей отруїлися чадним газом, серед них п’ять дітей
Сьогодні, 02:01
На Сумщині ворог атакував безпілотником автівку цивільних: є загибла та поранений
Сьогодні, 01:29
Ворог окупував Зелене та просунувся в Торецьку, – DeepState
Сьогодні, 00:55
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
Зеленський і Макрон обговорили оборонну підтримку України
Вчора, 22:35

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua