Росія накрила дві області крилатими ракетами: Повітряні сили розповіли про знищені цілі
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину та Полтавщину
Увечері 4 листопада ворог атакував крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровщину та Полтавщину. Як повідомили Повітряні Сили ЗС України, в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети «Іскандер-К».
Нагадаємо, російські війська ввечері 4 листопада атакували ракетою Полтавську область. Уламки пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі.
Раніше у Дніпрі ввечері 4 листопада пролунали потужні вибухи. Ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту. Попередньо, без жертв.
Крім того, у ніч на 30 жовтня у небі над Дніпропетровщиною вночі сили ППО збили дві ворожі ракети. Російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 12 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено усі 12 ворожих «Шахедів».
Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Також повідомлялося, що у ніч проти 30 жовтня у передмісті Дніпра пролунали вибухи.
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