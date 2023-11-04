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Росія накрила дві області крилатими ракетами: Повітряні сили розповіли про знищені цілі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія накрила дві області крилатими ракетами: Повітряні сили розповіли про знищені цілі
Повітряні Сили знищили три крилаті ракети «Іскандер-К»
фото з відкритих джерел

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину та Полтавщину

Увечері 4 листопада ворог атакував крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровщину та Полтавщину. Як повідомили Повітряні Сили ЗС України, в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети «Іскандер-К».

Росія накрила дві області крилатими ракетами: Повітряні сили розповіли про знищені цілі фото 1

Нагадаємо, російські війська ввечері 4 листопада атакували ракетою Полтавську область. Уламки пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі.

Раніше у Дніпрі ввечері 4 листопада пролунали потужні вибухи. Ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту. Попередньо, без жертв. 

Крім того, у ніч на 30 жовтня у небі над Дніпропетровщиною вночі сили ППО збили дві ворожі ракети. Російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 12 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено усі 12 ворожих «Шахедів».

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Також повідомлялося, що у ніч проти 30 жовтня у передмісті Дніпра пролунали вибухи. 

Теги: окупанти інфраструктура населення ворог

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