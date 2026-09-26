Матч Угорщина – Україна: вболівальники закликали врятувати Олешки

На трибунах «Пушкаш Арени» згадали про долю мешканців окупованої Херсонщини

Під час матчу збірних Угорщини та України в Будапешті українські вболівальники розгорнули банер «Save Oleshky» – «Врятуйте Олешки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фото й відео з трибун стадіону, що поширюють у соцмережах.

Поєдинок відбувся 25 вересня на «Пушкаш Арені» в Будапешті – це був перший матч збірної України в Лізі націй сезону-2026/27, який українська команда виграла з рахунком 1:0 завдяки голу Данила Сікана. На фотографіях із трибун видно великий білий плакат із написом «Save Oleshky». Поруч уболівальники розмістили українські прапори та іншу національну символіку, нагадавши світовій аудиторії про долю мешканців окупованого міста на лівобережжі Херсонщини.

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Що зараз відбувається в Олешках

Олешки перебувають під російською окупацією з лютого 2022 року. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, населення міста за роки окупації скоротилося більш ніж удесятеро – з 24 тисяч до приблизно двох тисяч осіб. Разом із сусідніми Голою Пристанню, Старою та Новою Збур'ївкою в окупації залишаються загалом близько шести тисяч людей, серед них – близько двохсот дітей, більшість – маломобільні мешканці похилого віку.

«Там просто гуманітарна катастрофа. Цивільні громадяни України без їжі, фактично без води, без ліків», – сказав Лубінець.

Дороги до Олешок окупанти замінували, а тих, хто намагається привезти хліб чи ліки, атакують дронами. Переговори про організацію гуманітарної евакуації тривають уже кілька місяців: Україна погодила список людей для вивезення та узгодила технічні деталі з силами безпеки, проте російська сторона досі не підтвердила готовність забезпечити режим тиші для проведення місії. Міжнародний комітет Червоного Хреста заявляв про готовність долучитися до евакуації, щойно сторони погодять безпечний маршрут.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що Росія тривалий час не підтверджує готовність провести гуманітарну евакуацію цивільних з району Олешок, попри те що Україна вже узгодила з силовиками технічні деталі операції. До слова, видання раніше детально описувало гуманітарну блокаду міста: ще з кінця 2025 року в Олешках фіксували випадки смерті від виснаження й голоду.