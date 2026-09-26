Путін заявив, що Москва «ще подумає» про відновлення переговорів

Росія, за версією диктатора, почала завдавати ударів у відповідь лише після низки атак

Російський президент пов'язав таку позицію з нібито атакою України на Москву в дні виборів до Державної думи

Президент Росії Володимир Путін заявив, що всі пропозиції про мирне врегулювання «на столі», проте Москва спершу визначить, що відповідає її інтересам. Кремль, за його словами, був готовий повернутися до контактів із Києвом одразу після голосування в Росії, але тепер вирішуватиме, як діяти далі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис видання «Агентство».

Путін відповідав на запитання журналістів на полях Форуму об'єднаних культур у Санкт-Петербурзі 25 вересня. Він нагадав, що за пару тижнів до виборів до Державної думи Україна висловила готовність повернутися до переговорів. Москва тоді відповіла, що до голосування це малоймовірно, але після нього готова відновити контакти.

Що Путін сказав про переговори

Усі пропозиції про відновлення переговорів, зазначив Путін, «на столі» й «усе можливо», проте остаточної відповіді він не дав.

«Після всього того, що вони зробили, ми ще подумаємо як слід, що нам потрібно зробити у відповідь», – наголосив російський президент.

Кремлю, за його словами, ще треба визначити, які варіанти відповідають інтересам Росії. «Агентство» зазначає, що Путін водночас дав зрозуміти: наразі Москва не готова до перемир'я.

Як Путін пояснив свою позицію

За словами Путіна, в ніч проти 20 вересня, у головний день голосування, Україна нібито спрямувала у бік Москви понад 1600 безпілотників. Він також стверджує, що атакували виборчі дільниці (одна з них розташовувалася в школі, яку майже зруйновано) та будинки голів територіальних виборчих комісій: одну з них поранено, інша загинула. У повідомленні «Агентства» незалежних підтверджень цих тверджень немає.

Росія, за версією Путіна, почала завдавати ударів у відповідь лише після низки атак, зокрема по Санкт-Петербургу під час Петербурзького економічного форуму, по маркетплейсах і суднах. Відповідні дії російських військ, судячи з усього, виявилися настільки чутливими для України, що Київ знову активно порушує питання переговорів, каже він.

Що відбувається навколо переговорів

Речник Кремля Дмитро Пєсков того ж дня підтвердив, що тристоронню зустріч Росії, США та України обговорювали під час останньої розмови Путіна й Трампа, але конкретики немає. США, за словами Зеленського, запропонували провести в Об'єднаних Арабських Еміратах зустріч технічних команд, але дата поки не визначена.

Bloomberg повідомив, що під час зустрічі 22 вересня в Нью-Йорку Трамп запропонував Зеленському поїхати до Москви на переговори з Путіним. За даними агентства, український президент цю пропозицію відхилив. Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі ЗМІ назвав інформацію Bloomberg неправдивою.

Нагадаємо, 3 вересня Путін заявляв, що «шанс на конструктивні мирні переговори є», а домовитися між собою повинні насамперед Росія та Україна. Тоді ж «Главком» зазначав, що позиція Кремля щодо умов завершення війни не змінилася: Москва й далі відмовляється від простого припинення бойових дій по нинішній лінії фронту.