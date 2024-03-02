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Франція розповіла, хто причетний до паніки щодо клопів у Парижі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Франція розповіла, хто причетний до паніки щодо клопів у Парижі
фото: Reuters

Пов'язані з Кремлем акаунти в соціальних мережах посилили паніку, а також створили хибний зв'язок між прибуттям українських біженців і поширенням клопів

Панічні настрої у Франції з приводу нашестя клопів восени 2023 року були штучно посилені російською дезінформаційною кампанією. Про це сказав міністр у справах Європи Франції Жан-Ноель Барро, передає Reuters.

Пов'язані з Кремлем акаунти в соціальних мережах «значною мірою» посилили паніку, а також створили хибний зв'язок між прибуттям українських біженців і поширенням клопів.

Водночас на запитання, чи вважає уряд, що росіяни «організували» паніку з приводу навали комах, Барро відповів, що російська кампанія з дезінформації тільки «посилила» наявну паніку з метою посіяти почуття незахищеності.

Міністр також зазначив, що за час повномасштабної війни в Україні кібератаки і кампанії з дезінформації з боку Росії активізувалися.

«Ми знаємо це завдяки створеному 2021 року сервісу Viginum, місією якого є виявлення подібних маневрів, спрямованих на дестабілізацію громадської думки у Франції та послаблення суспільної підтримки України», – зазначив Барро.

Нагадаємо, 7 жовтня видання Guardian повідомляло, що у Парижі вирішили тимчасово припинити навчання у сімох школах через катастрофу з клопами. Зазначимо, що з цією проблемою Франція стикається майже що рік. Нашестя постільних клопів в державі також фіксували у 2020 році, але цьогоріч воно набуло особливих масштабів. 

До слова, російський диктатор Володимир Путін заявив, що завдяки санкціям та забороні на ввезення в Росію «західного барахла» в країні «буде менше постільних клопів».

Читайте також: Нашестя клопів та санкції проти Росії. Як це пов'язано?
Теги: Париж росіяни диктатор навчання путін санкції міністр Франція

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