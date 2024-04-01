Британська розвідка розкрила, як санкції підривають військову промисловість РФ

Частка Росії у світовій торгівлі зброєю впала до 11% у період з 2019 до 2023 року порівняно з 21% у період з 2014 по 2018 рік

Санкції продовжуватимуть підривати ключові ресурси для Санкційна ізоляція Росії обмежує кількість країн, з якими вона може безпосередньо торгувати, що збільшує час та вартість придбання товарів, які вона колись могла купувати вільно. Від цього страждає російська оборонна промисловість. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, дослідження Інституту економік, що розвиваються, Банку Фінляндії показує, що треті країни стягують надбавку до ціни понад 60% за експорт деяких підсанкційних товарів на територію Росії.

За даними британської розвідки, хоча Росія збільшила виробництво ключових боєприпасів, які найчастіше використовуються в Україні, таких як артилерійські снаряди, санкції, швидше за все, вплинуть на більш досконалі та складні системи озброєнь Росії. Ці системи у виробництві та розробці майже напевно все більше покладаються на іноземні компоненти та технології.

Крім того, санкції продовжать порушувати як попит, так і пропозицію російського експорту озброєнь, а також суттєво ускладнювати механізми платежів до Росії. Це майже напевно сприяло значному скороченню російського експорту зброї і збільшенню затримок поставок, у тому числі деяким з найважливіших клієнтів зброї, що залишилися, зазначають у міноборони Британії.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу, частка Росії у світовій торгівлі зброєю впала до 11% у період з 2019 до 2023 року порівняно з 21% у період з 2014 по 2018 рік.

Як повідомлялося, російські загарбники все частіше виробляють дрони-камікадзе типу Shahed, використовуючи компоненти з Ірану. Днями до Москви прибув новий рейс з необхідними комплектуючими.