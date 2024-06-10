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«Ватерлоо для Орбана»: видання Politico покепкувало про результат Угорщини у Європарламенті

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Ватерлоо для Орбана»: видання Politico покепкувало про результат Угорщини у Європарламенті
Партія Орбана показала погані результати на виборах цими вихідними
фото із відкритих джерел

Партія Орбана різко втратила підтримку виборців під час голосування до ЄС

Правляча партія Угорщини Fidesz отримала свій найгірший результат на виборах до Європейського парламенту. Про це пише сьогодні, 10 червня, видання Politico.

Петер Мадьяр, який стрімко набирає політичного авторитету в країні, колишній член правлячої партії, який став її суперником, і його партія «Тиса» набрали 29,7% голосів при підрахунку 99% бюлетенів. Партія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Fidesz та її дрібніші союзники набрали 44,6% голосів, що виявилося значно нижчим за прогнози згідно з опитуваннями громадської думки.

За останні два десятиліття Fidesz лише одного разу набрала менше 50% голосів, набравши 47,4% у 2004 році. Попередні результати дозволяють партії Орбана претендувати на 11 місць у Європарламенті, а прихильникам Мадьяра – 7 місць.

«Недільний результат – це величезна перемога Петера Мадьяра та величезний провал Fidesz, – сказав виконавчий директор аналітичного центру «Політик капіталу» Петер Креко. – У Fidesz з'явився реальний суперник».

Колишній функціонер партії Fidesz Мадьяр надихнув виборців, виступивши «проти корупції та режиму Орбана». Він пообіцяв повернути мільярди доларів із фондів ЄС, призначених для Угорщини, заморожених Брюсселем через проблеми з верховенством закону в державі.

«Це Ватерлоо для Орбана, початок кінця», – сказав Мадьяр після оголошення результатів. «Сьогодні відбулися два голосування, і ми виграли обидва, – заявив у свою чергу Орбан на мітингу з нагоди виборів у Будапешті, маючи на увазі місцеві вибори в Угорщині, які відбулися того ж дня. – Ми здобули важливі перемоги у важкій боротьбі».

Голосування також ознаменувалося високою явкою виборців: у неділю до скриньок для голосування прийшли 58,7% виборців у порівнянні з 43,4% на виборах до ЄС у 2019 році.

До слова, в Угорщині на виборах до Європейського парламенту партія прем'єр-міністра Віктора Орбана втратила позиції. У країні може з'явитися новий політик, що має намір кинути виклик тривалому домінуванню нинішнього керівника уряду. Про це пише Bloomberg. Згідно з проміжними результатами після підрахунку майже половини голосів, партія Орбана Fidesz була на шляху до отримання 44% голосів. Друге місце посіла партія TISZA політичного новачка Петера Мадяра з 31%. 

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Теги: вибори Європарламент Європа партії Віктор Орбан перемога

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