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«Чутно вибухи»: у Москві масштабна пожежа на промисловій територій

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Чутно вибухи»: у Москві масштабна пожежа на промисловій територій
У районі нині видно величезний стовп чорного диму
фото: Telegram / Shot

Пожежі присвоєно 3 ранги складності

У Москві, в районі Новогирєєво, спалахнув склад на площі 2 тис. квадратів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що всередині люди чули голосні «хлопки», а для гасіння на місце пожежі вже летять гелікоптери.

За наявною інформацією, загоряння розпочалося приблизно о 4:20 ранку на вулиці Мартенівській, на території колишнього машинобудівного заводу «Торос». Вогонь швидко поширився приміщеннями складу, відомо, що вже зруйнована частина покрівлі та відбулася деформація стін. У районі нині видно величезний стовп чорного диму.

Пожежі присвоєно 3 ранги складності, є загроза переходу вогню на сусідню двоповерхову будівлю, рух Мартенівською вулицею перекрито.

Інформації про постраждалих наразі не було.

Нагадаємо, у Московській області Росії загорівся приміський поїзд, пасажирів було евакуйовано. Про це повідомляє Telegram-канал 112. Як зазначається, загасити склад поки що не вдається. Вогонь швидко поширюється, палають уже чотири вагони. Ситуація ускладнюється тим, що склад частково стоїть на мосту та підібратися до нього непросто.

Раніше повідомлялося, що у Москві, Росія, почалась пожежа у будівлі управи району Соколина гора. МНС РФ повідомило, що горить торгово-офісна будівля у Москві. Площа пожежі становила 1200² м.

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Теги: пожежа росія літак Telegram Москва відео

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