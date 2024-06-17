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З Росії уже втекла левова частина кваліфікованих іноземних фахівців – ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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З Росії уже втекла левова частина кваліфікованих іноземних фахівців – ЗМІ
Іноземні фахівці в Росії стають рідкістю
фото із відкритих джерел

За час війни кількість зарубіжних спеціалістів у РФ скоротилася на третину

За підсумками 2023 року в Росії працювало близько 32 тис. іноземних висококваліфікованих фахівців, що на 12 тис. менше, ніж до початку війни, яку РФ розв'язала в Україні. Такого висновку дійшла співробітниця Інституту соціального аналізу та прогнозування Російської академії народного господарства та державної служби при президентові РФ Юлія Флоринська, пишуть росЗМІ.

У своєму дослідженні Флоринська спиралася на дані Головного управління з питань міграції МВС за кількістю оформлених дозволів на роботу для висококваліфікованих фахівців. Це єдине джерело статистики, що дозволяє зробити висновки про чисельність таких спеціалістів у Росії.

Раніше уряд країни-агресорки затвердив перелік зі 180 професій, з якими можливе набуття статусу висококваліфікованого фахівця. Головним чином це медичні, інженерні, технічні та управлінські спеціальності. Як показало дослідження згаданого інституту, статус висококваліфікованих фахівців у Росії переважно мають вихідці з країн так званого далекого зарубіжжя. Минулого року лідерами були Китай (33% висококваліфікованих фахівців), Туреччина (28%), Індія (12%), Південна Корея (3%) та Сербія (2%). В останні п'ять років близько до топ-5 також були спеціалісти з України та Німеччини, але на даний момент їхня кількість різко знизилася.

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Теги: росія мігранти робота праця

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